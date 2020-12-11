Игорь Руденя впервые вручил многодетным семьям Верхневолжья автомобили, приобретенные при поддержке области

Школьные автобусы, техника для подразделений МЧС, мобильный «Кванториум» и автомобили для многодетных семей: 25 декабря на площади Святого благоверного князя Михаила Тверского состоялась торжественная церемония вручения автотранспорта. Губернатор Игорь Руденя передал автомобили представителям районов региона, управления ГУ МЧС России по Тверской области и многодетным родителям. Новая мера поддержки для семей с пятью и более детьми – сертификат на покупку машину – введена в 2020 году по инициативе Губернатора.

«Сегодня мы вручаем ключи от крупной партии автомобильной техники – всего это 54 машины: 33 автобуса для школ, 12 единиц техники для подразделений МЧС, мобильный «Кванториум», а также автомобили для многодетных семей. Это отвечает реализации наших главных целей, одна из которых – улучшение демографии», – сказал Игорь Руденя.

Сегодня семь многодетных семей уехали домой на шестиместных микроавтобусах «Соболь», приобретенных при поддержке области. Всего с начала действия программы сертификаты на 1 млн рублей получила 31 семья с пятью и более детьми. Подано еще 47 заявок. Самая большая семья, которая стала обладателем транспорта – семья Верпаковских из Западной Двины с 13 детьми.

«Эта программа дала нам возможность приобрести новый автомобиль, – поделилась мама семерых детей Наталья Байкова из Твери. – Для нас это радость, летом планируем поездку всей семьей, раньше не получалось поехать на отдых вместе. Мы очень рады, что в регионе сегодня уделяется повышенное внимание многодетным семьям».

Также впервые автомобили вручены победителю и призёру регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Победителем и обладателем пассажирского микроавтобуса CITROEN Space Tourer на 8 мест стала семья Ренца из Бологовского района. У Павла и Анастасии из деревни Будущее трое детей – шестилетний Арсений, четырехлетняя Злата и восьмимесячная Дарья.

«Наша деревня расположена удаленно от детского сада, магазинов, больницы, и подарок нам очень пригодится», – отметила Анастасия Ренца.

Второе место и автомобиль Lada Niva на 5 мест получила семья Куликовых из Осташкова. У Максима и Олеси тоже трое ребятишек – Анастасия (17 лет), Максим (15 лет) и восьмилетняя Ксения.

При федеральной поддержке регион продолжает обновление школьного автопарка, чтобы дети отдалённых территорий могли ежедневно комфортно и безопасно добираться до места учёбы и обратно. Новые машины позволят произвести замену всех школьных автобусов со сроком службы старше 10 лет.

Сегодня 33 автобуса переданы для 33 школ в 25 муниципальных образованиях области. Это 6 машин Форд, 23 ПАЗа и 4 Газели. На всех автобусах установлены цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя, система ГЛОНАСС, позволяющая следить за движением автобусов в режиме онлайн. Техника оснащена устройствами для безопасности детей. Для профилактики коронавируса – дозаторами антисептиков.

«Срок эксплуатации нашего школьного автобуса заканчивается, и что важно – нам заблаговременно вручают новый. Ребята приезжают в нашу школу из соседних деревень, расположенных в пределах 15-20 километров – всего это около 40 детей», – отметила директор школы №4 Бежецка Наталья Ямщикова.

В районы будет ездить и новый мобильный технопарк «Кванториум». Здесь школьники смогут знакомиться с современными технологиями, участвовать в мастер-классах, проходить обучение по разным направлениям, в том числе виртуальной реальности, робототехнике.

Состав оборудован многофункциональным комплексом Хайтек для проведения опытов, моделирования и конструирования. Здесь есть 3d-принтеры, лазерный гравер, сборочная и паяльная зоны, многофункциональное устройство печати и другое оборудование. Еще один мобильный «Кванториум» позволит повысить доступность и качество технического образования в малых городах Верхневолжья. Первой площадкой занятий в 2021 году станет Селижарово.

Также в преддверии Дня спасателя и 30-летия образования МЧС России Игорь Руденя вручил тяжелую технику для 10 пожарно-спасательных частей Тверской области. Это пожарные автоцистерны на шасси высокой проходимости, пожарная автолестница, пожарный автомобиль БАЗА-газодымозащитной службы АБГ-3 на базе КАМАЗа.

«Автомобиль, который нам передан, предназначен для заправки дыхательных аппаратов на пожаре. Пока в Тверской области аналогов этой машины нет», – сообщил начальник специализированной пожарно-спасательной части, подполковник внутренней службы Руслан Балякин.

Пресс-служба Правительства Тверской области