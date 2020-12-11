В Тверской области принят областной бюджет на 2021-2023 годы

Законодательное Собрание региона во втором, окончательном чтении приняло внесенный региональным Правительством закон о бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Главный финансовый документ предварительно прошел публичные слушания и был рассмотрен комитетами областного парламента.

Губернатор Игорь Руденя при рассмотрении проекта бюджета подчеркнул – приоритеты в бюджетном процессе на ближайшие три года определил Президент России Владимир Путин. Это, прежде всего, финансовое обеспечение задач для достижения стратегических целей национального развития.

«За последние четыре годаработа по увеличению доходной базы, повышению эффективности расходов и снижению госдолга позволила сохранить финансовую устойчивость региона.И дала возможности для решения задач, поставленных главой государства. Мы продолжаем развитие промышленности, туристической индустрии, малого и среднего бизнеса, инфраструктуры», –сказал Игорь Руденя на заседании областного Правительства при обсуждении главного финансового документа.

Вследующем годузапланирован рост доходной части регионального бюджета.В 2021-м доходы областного составят 81,5 млрд рублей (в 2020-м было 77,1 млрд рублей). Предполагается, что по сравнению с 2016-м к 2023 году доходы вырастут практически на 30 млрд рублей – более чем в 1,5 раза.

Финансирование мероприятий национальных проектов в 2021-2023 годах составит 43,5 млрд рублей. Основной объем приходится на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только в 2021 году это 4,8 млрд рублей. В регионе планируется увеличение объёмов ремонта дорог. Крупные проекты – начало строительства Западного моста, продолжение реконструкции путепровода в Вышнем Волочке, внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории региона.

Запланирована модернизация 19 объектов водоснабжения и водоотведения в Твери, Ржеве, Бежецке, Калязине, Конаково, Осташкове, Торжке и других муниципалитетах,семи объектов теплоэнергетики. Продолжится газификация, в том числе северо-востока и юго-запада региона, создание инфраструктуры кластера «Волжское море», реализация программ благоустройства.

Ключевые национальные проекты – «Демография», «Экология», «Здравоохранение», «Образование». Приоритеты в здравоохранении в ближайшие годы – строительство Детской областной клинической больницы, детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, капремонт и реновация ЦРБ в Конаково, Осташкове, Ржеве, Бологое, Бежецке, установка ФАПов в муниципалитетах, приобретение машин скорой помощи и медицинского оборудования, привлечение кадров.

Будет продолжено строительство новых школ и детских садов, создание цифровой среды в сфере образования.Планируется строительство шести крупных спортивных объектов, капитальный ремонт учреждений культуры, реставрация объектов историко-культурного наследия и развитие сети МФЦ.

По сравнению с 2020 годом на 72,5 млн рублей увеличивается финансоваяподдержка сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства, туризма.Продолжится реализация программы поддержки местных инициатив. В 2021 году на ППМИ заложено почти 147 млн рублей.

Особое внимание уделено поддержке семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан.Продолжится традиция вручения подарочных наборов для новорожденных, выплаты семьям, приобретающим жилье в ипотеку,помощь многодетным.

Пресс-служба Правительства Тверской области