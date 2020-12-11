В 2021 году в Калязине Тверской области планируют приступить к реставрации колокольни Николаевского собора

В 2021 году начнутся работы по реставрации колокольни Николаевского собора в Калязине. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя во время личного приёма граждан в Правительстве Тверской области. С вопросом о сохранении объекта культурного наследия от имени местных жителей к главе региона обратился экскурсовод ООО «Компания Пилигрим» Сергей Круглов.

В настоящее время за счёт средств областного бюджета разрабатывается документация для реставрации объекта.

«В ближайшие время должна быть готова документация по реставрации колокольни. Предполагается очень большой объём работ. Деньги на эти цели заложены. Для Тверской области этот объект имеет особое значение, его реставрация – огромная ответственность. Будем осуществлять тщательный контроль за ходом работ на всех этапах», - отметил Игорь Руденя.

После проведения реставрационных работ планируется открыть затопленную колокольню Николаевского собора для посещения, обустроить на ней смотровую площадку.

Колокольня Николаевского собора в Калязине была построена в 1800-1801 годах, имела пять ярусов, купол с главой, шпилем и крестом.

К 1940-м годам утвердили проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на её акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления; собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат. Она является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших на территории Тверской области образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.

Сергей Круглов поблагодарил Губернатора за внимание к созданию в Калязине комфортной городской среды. В частности, был отмечен проведённый ремонт дорог, которые связывают между собой основные туристические объекты города.

Пресс-служба Правительства Тверской области