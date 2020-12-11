Лемешевское кольцо Тверского края» включат в реестр туристических маршрутов Верхневолжья

25 декабря в Правительстве Тверской области Губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. С вопросом о включении маршрута «Лемешевское кольцо Тверского края» в реестр туристских маршрутов Тверской области к главе региона обратился создатель музея С.Я. Лемешева, оперный певец Виктор Васильев.

Глава региона поддержал предложение и отметил, что будет организована работа по продвижению и совершенствованию объектов туристского показа, входящих в маршрут «Лемешевское кольцо Тверского края».

«В 2021 году включим маршрут в официальные туристические маршруты Тверской области. Будет дано соответствующее поручение», - сказал Игорь Руденя.

Родиной выдающегося оперного певца, лирического тенора, народного артиста СССР, лауреата правительственных наград и званий Сергея Яковлевича Лемешева является деревня Князево Калининского района Тверской области. Там в 1986 году по инициативе поклонников и земляков певца был создан единственный в России музей С.Я. Лемешева. Сейчас он является филиалом Тверского объединенного музея и в следующем году отметит 35-летие со дня основания.

В 2003-ом было основано «Лемешевское кольцо Тверского края», в которое входят Тверь, село Медное, деревни Волынцево, Князево, Стренево, Рождество, Ивановское, Стружня и Малый хутор.

В ходе встречи также обсуждалось создание Дома романса в селе Медное и включение этого объекта в туристический маршрут. Кроме того, речь шла об издании книги к 120-летию со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева, которое будет отмечаться в 2022 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области