Тверская область лидирует в группе «Крепкие профи» Национального туристского рейтинга за 2020 год

Тверская область возглавила «серебряную» группу с условным названием «Крепкие профи» Национального туристского рейтинга за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Лидирует в группе Тверская область, имеющая ряд крупнейших туристических «магнитов», таких как озеро Селигер, Завидово, где в настоящее время реализуется проект «Волжское море» с транспортно-пересадочным узлом и новым портом. Близость к Москве обеспечивают региону постоянный туристический поток, а развитая отельная инфраструктура – стабильность в удовлетворении спроса у гостей», – комментируют авторы рейтинга.

Развитие туризма – один из приоритетов региональной политики Верхневолжья. В Тверской области развивается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Завидово». В Конаковском районе ведется строительство транспортно-пересадочного узла в рамках создания кластера «Волжское море». Транспортный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой в Верхневолжье для путешествий по Волге и Московскому морю. По мнению губернатора Игоря Рудени, это флагманский проект в сфере туризма в Тверской области, который позволит увеличить туристский поток в Верхневолжье, создать новые рабочие места. Предполагается развитие ОЭЗ «Завидово» до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт- и гольф-клубы, спортивный центр и другие объекты. Завершено строительство пешеходного моста через реку Дойбица. Искусственное сооружение соединило берега реки в районе Вараксино и Мокшино.

В декабре 2020 года по решению Ростуризма межрегиональным брендовым маршрутом официально стал проект «Государева дорога». Он объединяет в одном туре бренды Верхневолжья и соседних регионов на историческом тракте от Москвы до Санкт-Петербурга.

Еще одним ярким объектом туристского притяжения стал Ржевский мемориал Советскому солдату, который был открыт 30 июня Президентом РФ Владимиром Путиным. Мемориал уже посетили более 450 тысяч человек. Инфраструктура объекта будет развиваться. В частности, к маю 2021 года рядом с ним планируется построить железнодорожную станцию и пустить по этому маршруту поезда «Ласточка» от Рижского вокзала в Москве.

Национальный туристский рейтинг-2020 - шестое ежегодное исследование, посвященное развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Рейтинг составлен журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».