1 января – Новый год

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем в кругу самых близких людей, с добрыми надеждами и мечтами о будущем.

В уходящем году наша страна и весь мир столкнулись с непростыми вызовами. Как и на протяжении многих веков, в дни испытаний граждане России продемонстрировали единство и сплочённость, стремление быть полезными своему народу, нести общую ответственность за судьбу Родины.

Мы благодарны работникам медицинских, социальных и образовательных учреждений, волонтёрам, коллективам предприятий, сотрудникам правоохранительных органов – всем, кто в уходящем году продемонстрировал лучшие профессиональные и человеческие качества, проявил чуткость, милосердие, душевную щедрость.

В праздничные дни нас объединяет особое чувство заботы о родных, детях и родителях. Мы верим, что в новом году все они будут здоровы и счастливы, что общими усилиями мы сможем реализовать намеченные планы по развитию нашего дома – Тверской области и всей России. Желаю вам успехов и побед в наступающему году. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет много радости, хороших событий, царят согласие и благополучие! С новым, 2021-м годом!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители города Твери и Тверской области!

Дорогие земляки!

Примите мои самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова!

Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый - принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие.

Желаю всем здоровья, мира, благополучия и удачи в добрых делах и начинаниях. С Новым годом!

Депутат Государственной думы Федерального

Собрания Российской Федерации Светлана Максимова.