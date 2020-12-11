1 января – Новый год

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Этот замечательный праздник мы всегда встречаем в кругу самых близких людей, с добрыми надеждами и мечтами о будущем.
В уходящем году наша страна и весь мир столкнулись с непростыми вызовами. Как и на протяжении многих веков, в дни испытаний граждане России продемонстрировали единство и сплочённость, стремление быть полезными своему народу, нести общую ответственность за судьбу Родины.
Мы благодарны работникам медицинских, социальных и образовательных учреждений, волонтёрам, коллективам предприятий, сотрудникам правоохранительных органов – всем, кто в уходящем году продемонстрировал лучшие профессиональные и человеческие качества, проявил чуткость, милосердие, душевную щедрость.
В праздничные дни нас объединяет особое чувство заботы о родных, детях и родителях. Мы верим, что в новом году все они будут здоровы и счастливы, что общими усилиями мы сможем реализовать намеченные планы по развитию нашего дома – Тверской области и всей России. Желаю вам успехов и побед в наступающему году. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет много радости, хороших событий, царят согласие и благополучие! С новым, 2021-м годом!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.
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Уважаемые жители города Твери и Тверской области!
Дорогие земляки!
Примите мои самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова!
Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый - принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие.
Желаю всем здоровья, мира, благополучия и удачи в добрых делах и начинаниях. С Новым годом!
Депутат Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации Светлана Максимова.