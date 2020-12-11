К НАМ ПРИЕХАЛ ДЕД МОРОЗ!



Да не простой, а тот самый - всероссийский!

В канун новогодних праздников в каждом из городских и сельских поселений Конаковского района проводятся предновогодние торжества. И, конечно же, они не обходятся без Деда Мороза и Снегурочки. В сельское поселение «Завидово», центром которого является деревня Мокшино, уже не впервые приезжает тот самый Дед Мороз, настоящий, из Великого Устюга.

И в понедельник, 21 декабря, возле центральной елки, установленной на площади перед Досуговым центром, собралось много жителей со своими детьми всех возрастов. Встречи с всероссийским Дедом Морозом ждали с нетерпением. В этом году он смог приехать вечером, когда на землю уже опустилась тьма. Но тем волшебнее была атмосфера.

Дед Мороз прибыл вовремя. Вместе со своей внучкой Снегурочкой он пожелал всем мокшинцам и завидовцам хорошего настроения, веселых праздников. На площади царили жизнерадостность и предвкушение чудес. И, конечно же, не обошлось без ярких огней на высокой новогодней елке. Под авторитетным руководством Деда Мороза только с третьего раза (впрочем, как и полагается) призывы детей и взрослых «Елочка, гори!» увенчались успехом. И обстановка стала еще волшебнее!

С поздравлениями к жителям поселения обратился глава сельской администрации Алексей Пляскин. А затем началась веселая развлекательная программа. Дед Мороз загадывал загадки, Снегурочка пела песни, а маленькие зрители активно во всем этом участвовали. И каждый хотел сфотографироваться с дедушкой на память, несмотря на почти ночную тьму. Недолго продолжался визит всероссийского Деда Мороза, ведь перед этим он приезжал в Тверь, а после ему снова надо успеть во много-много мест нашей необъятной страны. И хоть и жаль было завидовцам расставаться с Дедом Морозом из Великого Устюга, они верят, что новая встреча состоится в следующем году. Ведь на то и традиции, чтобы их поддерживать и исполнять!

А в выходные дни Деда Мороза и Снегурочку встречали на центральной площади города Конаково. И как прошла эта встреча, читайте на 10-й странице.