27 декабря – День спасателя Российской Федерации



Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации!

В этом году исполняется 30 лет со дня создания МЧС России. За прошедшие годы в нашей стране сформирована современная, высокоэффективная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Российские спасатели признаны одними из лучших в мире, всегда готовы первыми прийти на помощь людям.

Каждый день в своей работе вы демонстрируете высокие профессиональные и человеческие качества, отточенную подготовку, мужество и выдержку.

В непростых условиях текущего года сотрудники службы подтвердили умение с честью выполнить поставленные задачи, внесли вклад в обеспечение эпидемиологической безопасности на территории Верхневолжья.

Пусть в наступающем году ваши дежурства проходят в спокойном режиме! Желаю вам новых успехов в службе на благо Тверской области и всей России. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор

Тверской области

И.М.Руденя.

***

Уважаемые спасатели,

сотрудники и ветераны

службы МЧС!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почетная работа. Трудно переоценить важность и значимость дела, которое каждый день, рискуя собственной жизнью, вы выполняете. Главная ценность службы – это люди, которые всегда готовы прийти на помощь, самоотверженно борются со стихией, спасают человеческие жизни.

Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Ваш самоотверженный труд, ответственность, профессионализм – залог спокойствия жителей нашего района.

Людям важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто никогда не оставит человека один на один с бедой.

Быть спасателем – не просто работа, это образ жизни. Ведь жить с сознанием того, что от тебя зависит жизнь человека, – сложно.

Особые слова благодарности в этот день хочется выразить ветеранам, которые и сегодня, оставаясь в строю и являя собой пример неиссякаемой жизненной энергии, по-прежнему проводят большую наставническую и воспитательную работу, передают бесценный опыт и знания молодому поколению, которое уже сегодня показывает свой высокий профессионализм.

Дорогие спасатели, люди самой мужественной и благородной профессии!

Спасибо вам за ваши добрые отзывчивые сердца, за благородные помыслы, за вашу преданность профессии. Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов, а если когда-нибудь и придется ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировочных учений.

Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные люди, которые и сил придадут, и поддержат в случае необходимости.

Пусть главной наградой за ваш нелёгкий труд и тысячи спасённых жизней по-прежнему остаются безмерная благодарность людей: слова признательности от тех, кого вы спасли, от их родственников и друзей, а ещё – искреннее уважение общества. Вы этого по-настоящему заслуживаете.

Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости духа, успехов в благородном деле служению людям.

Желаем вам, вашим родным и близким мирного неба, жизненного оптимизма и праздничного настроения!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.