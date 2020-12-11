ЭТО БЫЛ ТРУДНЫЙ ГОД. НО МЫ СПРАВИЛИСЬ



Завершается 2020 год – год 75-летия Победы, юбилейный год для нашего района, год пандемии, которая изменила жизнь каждого жителя планеты Земля. В этот год мы вместе со своей страной переживали взлеты и падения, смотрели сводки новостей, ремонтировали школы, проводили праздники, отстаивали спортивную честь района, проводили муниципальные конкурсы, реализовывали проекты…

Событий самых разных в уходящем году было очень много. Накануне Нового года по старой доброй традиции подведем итог уходящего 2020-го, собрав воедино и вспомнив все самые важные моменты уходящего года. Ведь большое всегда видится на расстоянии.

Но уходящий год – это не только события. Это еще и огромная работа всех уровней власти, направленная на исполнение бюджетных полномочий. В 2020 году на реализацию социально значимых проектов на территории Конаковского района за счет средств федерального, областного и местного бюджетов было направлено 256 миллионов 500 тысяч рублей.



ОБРАЗОВАНИЕ



Существенная статья расходов бюджета – затраты на образование. В 2020 году в эту отрасль только на проведение ремонтов в учебных заведениях района направлено 110 миллионов 998 тысяч рублей, в том числе:

- В поселке Редкино проведен ремонт в школах № 2 (капитальный ремонт коридоров) и школы № 3 (ремонт коридоров, входной группы, ремонт кабинетов).

- В школе поселка Изоплит проведен капитальный ремонт спортивного зала.

- Проведен ремонт в Дмитрогорской школе (ремонт коридоров, замена оконных блоков).

- Проведен ремонт кровли в школе поселка Радченко.

- Проведена реконструкция системы теплоснабжения в детском саду № 5 поселка Редкино.

- Заменены оконные блоки в детском саду № 10 города Конаково.

- Проведен капитальный ремонт школы № 2 поселка Новозавидовский Конаковского района. Общая стоимость капитального ремонта - 75 миллионов 880 рублей. Дополнительно на спонсорские средства в сумме 6,5 миллиона рублей приобретены и установлены пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение.

- В православной гимназии села Городня установлены беговые дорожки, благодаря которым можно проводить тестирование ГТО и соревнования по бегу. Стоимость проекта - 2 миллиона 162 тысячи рублей.

- Начата реконструкция школы деревни Мокшино. Начало строительства нового корпуса школы – первый квартал 2020 года, окончание - третий квартал 2021 года. Все работы проводятся за счет внебюджетных средств. Спонсор - Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». После реконструкции школа сможет принимать на 260 учеников больше.



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

В 2020 году проведено 11 сессий, на которых принято 90 решений (19 - по вопросам бюджетного устройства, 16 - по утверждению Порядков, Положений нормативного характера, 12 решений о принятии части полномочий городских и сельских поселений, 11 решений - в сфере имущественных и земельных отношений, 11 решений по заслушиванию отчетов).



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Несмотря на то, что бюджетные полномочия в этой сфере - у региональной власти, работа системы здравоохранения в этом году как никогда важна, и ей уделяется повышенное внимание со стороны всех уровней власти. Ведь нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография» - в числе приоритетных.

- На 2021 год проектом бюджета Тверской области предусмотрен капитальный ремонт Конаковской ЦРБ.

- 2021-2022 годы - реновация Конаковской ЦРБ. Бюджетные инвестиции в Новозавидовскую амбулаторию составят 108,0 миллиона рублей (средства поступят и будут освоены в период до 2023 года), об этом сообщает правительство Тверской области.



ДОРОГИ



В числе важных направлений развития страны Президент России Владимир Путин озвучил и нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Конаковском районе реализованы и реализуются:

- Программа «Безопасность дорожного движения». Общая стоимость работ составила 5 миллионов 760 тысяч рублей. В рамках программы установлены дорожные знаки, установлено освещение вдоль дорог на перекрестках улиц, оборудованы пешеходные переходы в поселке Козлово, Первомайском сельском поселении, городе Конаково.

- Программа по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Общая сумма работ составила 13 миллионов 8 тысяч рублей. Отремонтированы три внутридворовые территории в МКД сельского поселения «Завидово», в поселке Новозавидовский, в городе Конаково.

- Программа по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети. Общая сумма работ 75 миллионов 255 тысяч рублей. В рамках программы проведен ремонт дорог в пяти поселениях: в поселке Козлово, поселке Редкино, сельском поселении «Завидово». Выполнен первый этап ремонта дорог в городе Конаково, поселке Новозавидовский.

- В 2021 году запланировано потратить на ремонт улично-дорожной сети 121 миллион 113 тысяч рублей, на ремонт дворовых территорий - 14 миллионов 30 тысяч рублей, на безопасность дорожного движения - 6 миллионов 785 тысяч рублей.



ЖКХ



Среда обитания и качество жизни - это очень важно для всех нас. В жилищно-коммунальном хозяйстве района еще много предстоит сделать. И делается постоянно.

- В селе Селихово проведена модернизация системы теплоснабжения. Сумма реализации проекта составила 77 миллионов 129 тысяч рублей.

- Начат завершающий этап реконструкции системы теплоснабжения села Городня. Разработана проектно-сметная документация, и получено заключение госэкспертизы на монтаж системы горячего водоснабжения МКД, школы и детского сада в селе Городня (монтаж пройдет в 2021 году). Стоимость проекта составляет 14 миллионов 870 тысяч рублей.

- Проведена работа по приобретению квартир для детей-сирот. Приобретены 4 квартиры на общую сумму 5 миллионов 34 тысячи рублей.

- Конаковский район вошел в программу газификации Тверской области.



ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Муниципальный контроль за земельными площадями обеспечивает значительное поступление средств в бюджет Конаковского района.

- Поступило в бюджет Конаковского района 93 миллиона 254 тысячи рублей неналоговых доходов.

- Составлено 40 актов в рамках муниципального земельного контроля.

- 54 многодетных семьи поставлены на очередь на получение земельного участка.



ПАТРИОТИЗМ И РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ



Важнейшая, приоритетная работа, без которой не будет будущего страны. В юбилейный год Великой Победы, в год 90-летия Конаковского района сделано немало, вот наиболее значимые события.

- В рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы проведен ремонт мемориального комплекса сержанта В. Васильковского, который является памятником регионального значения. Общая сумма ремонтных работ - 3 миллиона 450 тысяч рублей. Ремонт проведен в два этапа. 1 этап - ремонт обелиска и вечного огня закончен к 9 мая 2020 года. 2 этап – ремонт площади закончен к 22 июня.

- 16 квартир в новом доме города Конаково по ул. Учебной подарил женщинам-ветеранам в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Юрий Ефимович Шеляпин, президент строительного холдинга «Эко-Тепло».



КУЛЬТУРА



Без хорошо налаженной и организованной культурной жизни невозможна полноценная жизнь. В Конаковском районе эта отрасль процветает. За прошедший год мы можем похвастаться следующими достижениями:

- Василиса Веденеева стала обладателем гран-при в международном конкурсе SuperStasr, г. Москва 2020 г., в номинации «Эстрадный вокал».

- Цирковой коллектив «АРГО» МБЦ «Досуговый центр» д. Мокшино (руководитель А. Матяж) получил гран-при II Международного конкурса театрального искусства «Открытые страницы. Мир театра» в номинации «Театрализованное цирковое представление» и гран-при в номинации «Цирковое искусство X Всероссийского конкурса творчества детей и молодежи «Звездный дождь».

- Присвоено звание «Народный» хору русской народной и казачьей песни «Русь» (руководитель Е.В.Дадаев).

- Защитили звание «Народный» ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» (руководитель Р.Н.Смирнова), ансамбль русской песни «Каравай» (руководитель Е.В.Дадаев), ВИА «Е-95» (руководитель Е.С.Гольдман).

- Выступление народного цирка «Фантазеры» на сцене Государственного Кремлевского дворца в концерте лучших самодеятельных коллективов России «Таланты России».



СЕМЬЯ

Вопрос поддержки семей, оказание помощи нуждающимся, поддержка материнства и детства, пропаганда семейных ценностей - все это является составляющими нацпроекта «Демография».

- Семь семей из Конаковского района получили жилищные сертификаты на приобретение или строительство жилья. Всего на эти цели выделено 5 миллионов 807 тысяч рублей.

- Семья Рязановых стала победителем среди спортивных семей Тверской области.

- 18 многодетных семей Конаковского района обеспечены земельными участками.



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Туристическая привлекательность – залог успешного развития рекреационно-туристического вектора экономики Конаковского района. Большие усилия направляются на развитие особой экономической зоны «Завидово»

- Июль 2020 года: открыт пешеходный мост через реку Дойбица.

- В 2020 году в рамках строительства транспортно-пересадочного узла началось возведение причальных сооружений и инженерных сетей будущего порта «Завидово», который будет принимать более 1000 человек в день. Окончание работ запланировано в 2022 году.



ЮБИЛЕИ ЭТОГО ГОДА



- Конаковскому району исполнилось 90 лет.

- Общественно-политической газете «Заря», ровеснице района - также 90.

- Конаковскому автотранспортному предприятию – 60 лет.

- Хоровая школа мальчиков и юношей (ХШМиЮ) отметила свое 25-летие.

- Конаковскому муниципальному архиву - 85 лет

- Селиховской средней школе исполнилось 180 лет.

- МКУ «Изоплитовский культурно-досуговый центр «Надежда» исполнилось 65 лет

- Коллективу «Джаваир» ДК пос. Новозавидовский исполнилось 10 лет.



НАГРАДЫ



В 2020 году достойные граждане Конаковского района отмечены наградами различного уровня.

- Орден Дружбы вручен протоиерею Алексею Злобину, Почетному гражданину Тверской области, настоятелю церкви Рождества Богородицы в селе Городня, директору православной гимназии.

- Орден Почета вручен участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы, Почетному гражданину Тверской области, Конаковского района и г. Конаково Ивану Андреевичу Рулеву.

- Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено Ирине Викторовне Нестеренко, терапевту Конаковской ЦРБ.

- Медалями от Президента РФ за реализацию акции «Мы вместе» на территории Конаковского района награждены:

Александра Федотова, заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, Владислав Жидких, руководитель «Молодой гвардии», волонтеры Игорь Гулиян и Ольга Черненко.

- Почетными грамотами Законодательного собрания Тверской области награждены Динара Ахтемова и Ирина Карпова.

- За вклад в борьбу с коронавирусом Почетной грамотой губернатора Тверской области награждены: старшая медсестра Конаковской ЦРБ Елена Журавлева и медицинская сестра Елена Сабурова.

- Режиссер народного театра ГДК им. Воровского И.В.Герман объявлена лауреатом премии губернатора Тверской области.

- Артистка образцового театра «Брависсимо» Дарья Волкова получила гран-при международного фестиваля-конкурса «Стремление к мечте».

- Солистка МБЦ «Досуговый центр» деревни Мокшино Анна Кувшинова (руководитель Е.В.Дадаев), представлявшая Тверскую область в номинации «Сольное народное пение», вошла в пятёрку сильнейших и стала обладательницей специального диплома – «За сохранение народных традиций».

- Золотую медаль международного конкурса «Лучший продукт-2020» получил сыр «Едимоновский», бронзовую - сыр «Шанклиш», изготовленные на ООО «Молоко» (генеральный директор Людмила Володина).

СПОРТ



Конаковский район 5 лет подряд является победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы. Это лучший показатель как эффективности всех проводимых на его территории мероприятий, так и результативности наших спортсменов на выездных соревнованиях.

- За 2020 год в районе проведено более 150 муниципальных соревнований.

- Чемпионом международного старта марафонской дистанции в Сочи стал Анатолий Афоненко.

- Победительницами Кубка России по зимнему триатлону стали Анастасия Храмова и Полина Муравьева.

- Победителями первенства России по гребле стали Дмитрий Ротару и Егор Куликов.

- Призерами Кубка России по джиу-джитсу стали Алина Сударикова, Рафи Рафи-заде, Анастасия Кондрат, Юрий Расол.

- Призером чемпионата России по водно-моторному спорту стал Вячеслав Кудрявцев.

- Призером первенства ЦФО России по легкой атлетике стал Айдар Исхаков.

- В 2002 году - три призерки первенства и чемпионата ЦФО по боксу. Это Мариана Дятлова, Карина Миронец и Помелла Лобанова, бронза – у Ульяны Чугуновой.

- Команда Конаковского общества инвалидов стала призером фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2020».

- Александр Судариков, директор «ДЮСШ единоборств» Конаковского района назначен старшим тренером юношеской сборной России по джиу- джитсу.

- В шестерку сильнейших женщин России по летнему триатлону вошла Наталья Муравьева..