Прощай, 2020-й!

Положа руку на сердце, давайте признаем: большинство из нас с уходящим годом расстается без лишних сантиментов. Главным и уже набившим оскомину словом 2020-го стал коронавирус. Мы прожили эти непростые времена под флагом борьбы с пандемией. Как это было? С чем Тверская область идет в третий десяток XXI века?

Мир стал другим

Этот вирус изменил привычный образ жизни миллиардов людей по всему свету. На работе – удаленка или повышенные меры профилактики, в школе – дистанционка, повсеместно – самоизоляция и сорванные планы. Ежедневная ковид-статистика, как фронтовые сводки. Мы боремся: носим маски и перчатки, то и дело моем руки, намного лучше, чем раньше, разбираемся в лекарствах, стараемся держаться друг от друга на безопасной социальной дистанции. А в моду вынужденно вошли приветствия без рукопожатий и поцелуев. Сейчас начинается вакцинирование. Регион на федеральные средства закупает лекарства для бесплатной выдачи тем, кто лечится на дому. Врачи-герои в инфекционных госпиталях работают с колоссальным напряжением. «Горячий» резерв коек по-прежнему имеется. Все необходимое оборудование для лечения пациентов с COVID-19 приобретено в достаточных объемах. Открываются дополнительные лаборатории для повышения доступности и увеличения объемов тестирования. Мы боремся и верим, что справимся.

Открытая

экономика

«Для правительства Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом стало создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест. Вся система поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях ориентирована на сохранение трудовых коллективов. По поручению Президента Владимира Путина были расширены меры поддержки граждан, оставшихся временно без работы. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья», – так губернатор Игорь Руденя описал на одном из совещаний суть экономической политики региона в 2020 году.

За время пандемии экономика региона не закрывалась больше, чем на 25 процентов, а сейчас абсолютно открыта. В первую очередь областные власти защитили интересы системообразующих предприятий, предотвратив их остановку. Совместно с малым и средним бизнесом были разработаны и оперативно внедрены дополнительные меры поддержки. Губернатор неоднократно отмечал четкие скоординированные действия органов власти и делового сообщества, которые позволили сохранить устойчивость региональной экономики. Общий объем средств господдержки, направленных на эти цели, превысил 8,2 млрд. рублей. Сумма беспрецедентная.

Стратегические деловые партнеры Верхневолжья тоже оценили подходы региональной власти. Инвестиционный процесс в Тверской области, несмотря на сложный период, не остановился. Резиденты индустриального парка «Боровлево» продолжили реализацию проектов. Крупные игроки АПК – компании «Дмитрова Гора», «Коралл» и «Румелко Агро» – весь год развивали свои производственные площадки. Полным ходом идут работы по созданию объектов туристского притяжения в кластере «Волжское море». Главе региона удалось добиться на федеральном уровне, чтобы в Кувшинове открылась первая в Верхневолжье территория опережающего социально-экономического развития.

Эффективность всех этих мер мы уже можем предварительно оценить. Например, темпы роста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составили по итогам 11 месяцев текущего года 7,5 процента к аналогичному периоду 2019-го. Это, к слову, второй результат по Центральному федеральному округу. На встрече Президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени, которая состоялась под конец года, экономические показатели тоже обсуждались. И глава государства отметил, что в Тверской области растет внутренний валовой продукт, а уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. В сочетании с продуманной долговой стратегией (уровень госдолга региона за год не увеличился) это позволило сформировать бюджет развития на предстоящий период, причем значительно нарастить расходы на строительство объектов инфраструктуры в здравоохранении, ЖКХ, образовании, дорожном хозяйстве, а также в сфере газификации.

Новые

возможности

Если уж заговорили об инфраструктуре, то среди знаковых событий и процессов 2020 года надо назвать как минимум три.

В хронологическом порядке на первом месте – переход на новую модель пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе. Еще год назад в масштаб запланированных перемен было трудно поверить. А в результате в областном центре и тверской агломерации полностью обновлен парк пассажирского транспорта. Вместо ржавых троллейбусов и трамваев, а также серого маршруточного бизнеса с колоссальным объемом неучтенных финансовых средств появилась четкая, прозрачная, подконтрольная власти система транспорта. По Твери и пригородам поехали современные, вместительные и безопасные автобусы. Установлен единый тариф, обеспечен льготный проезд. Опыт региона отмечен на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию в других субъектах. Конечно, продолжится реформа пассажирского транспорта и в Тверской области. На очереди в 2021 году – крупные муниципальные образования.

Еще одно событие – начало строительства нового комплекса Детской областной клинической больницы. Проект планируется реализовать к концу 2023 года. Таким образом завершится формирование большого медицинского кластера: в одной локации будут размещены «взрослая» и детская областные больницы, а также перинатальный центр региона.

Важные инфраструктурные перемены добрались и до службы скорой медицинской помощи. Началось ее объединение в Единый диспетчерский центр, что предполагает единые стандарты управления и работы в системе скорой помощи, кадрового и материально-технического обеспечения. Уже утверждена схема управления вызовами, в рамках которой определены составы дежурной смены Единого диспетчерского центра, бригады скорых. Напомним, централизация системы скорой медицинской помощи пройдет в три этапа. Первый уже реализуется. К Тверской станции скорой медицинской помощи присоединены Ржевская и Вышневолоцкая станции. В Едином диспетчерском центре обрабатываются вызовы с данных территорий, в режиме реального времени осуществляется мониторинг движения всех машин скорой помощи в агломерациях. На втором этапе Единый диспетчерский центр начнет координировать работу подстанций скорой медицинской помощи еще в трех агломерациях – Торжокской, Кимрской и Конаковской. Остальные подстанции региона войдут в завершающий этап централизации.

«У нас постепенно будет выстраиваться вертикаль управления службой скорой помощи, которую мы завершим к концу следующего года. С 2022 года вся система скорой помощи будет работать на едином информационном ресурсе и будет направлена на то, чтобы ни один вызов не был потерян, а доезды совершались в нормативное время», – отметил Игорь Руденя.

Это значит, что качество и доступность медицинской помощи будут расти. На это нацелена и большая пятилетняя областная программа модернизации первичного звена здравоохранения, реализация которой начнется, так же, как и во всей стране, с 2021 года. Она включает в себя приведение в порядок центральных районных больниц, строительство детских поликлиник, приобретение машин скорой помощи и медицинского оборудования.

Мы победим

Еще немного об итогах. В июне Президент Владимир Путин торжественно открыл на тверской земле Ржевский мемориал Советскому солдату. Это событие стало одним из центральных в год 75-летия Победы, в Год памяти и славы. Величественная фигура солдата и трогательные журавли напоминают нам о силе духа, мужестве и стойкости народа-победителя. Создание мемориала именно сейчас символично и тем, что в трудные времена мы всегда обращаемся к опыту предков. Наши ветераны выстояли в тяжелейших испытаниях и сегодня являются для нас примером оптимизма и жизнелюбия. Наверное, на них и надо равняться, переходя в год 2021-й.