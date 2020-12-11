МФЦ – ПЯТЬ ЛЕТ!

25 декабря Конаковский филиал ГАУ «МФЦ» отмечает первую круглую дату своей работы в нашем городе.

«Мои документы» - под таким брендом, ставшим единым для всей страны, конаковский многофункциональный центр (МФЦ) предоставляет услуги по принципу «одного окна». Достаточно просто обратиться в МФЦ с запросом о получении услуги, а всё взаимодействие с госструктурами, отвечающими за выдачу нужных документов, возьмут на себя специалисты центра. На сегодняшний день в Конаковском районе действует уже целая сеть многофункциональных центров «Мои документы»: помимо г. Конаково, они теперь есть в поселках Редкино, Новозавидовский и Козлово, селах Селихово и Городня, деревнях Мокшино (здесь появился самый первый в районе МФЦ) и Старое Мелково. На базе Конаковского филиала ГАУ «МФЦ» для заявителей работают 9 «окон», в которых предоставляется 215 государственных и муниципальных услуг. О работе учреждения сегодня нашим читателям рассказывает заведующий Конаковским филиалом ГАУ «МФЦ» Татьяна Николаевна ЧУВАШОВА:

- Наш филиал ГАУ «МФЦ» в городе был открыт 25 декабря 2015 года, в нем обслуживаются физические и юридические лица, работают 9 окон приема заявителей. Что касается показателей деятельности, то за 5 лет работы филиала принято около 200 тысяч заявлений от граждан, соответственно столько же оказано услуг по выдаче документов. Если говорить в целом, то в филиале оказываются федеральные, региональные и муниципальные услуги. Чаще всего востребованы, например, услуги по линии МВД. В лидерах замена паспортов граждан РФ, регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и проживания и выдача справок о наличии и отсутствии судимости, именно эти документы необходимы при устройстве на муниципальную или государственную службу. Большую часть составляют услуги Росреестра, так как с 2017 года прием и выдача документов этого ведомства осуществляется только в филиалах МФЦ. Таким образом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество, кадастровый учет земель и возводимых построек и домов пользуются особым спросом. Достаточно востребованными также являются услуги, связанные с оформлением пенсий для граждан, услуги, связанные со сферой социальной защиты, оформлением субсидий, налоговой службой. Татьяна Николаевна подчеркнула, что основное звено в цепи оказания услуг – органы власти. Заключены соглашения о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов власти, исполнительными органами государственной власти Тверской области и органами местного управления муниципальных образований. А уже в соответствии с этими соглашениями МФЦ переданы полномочия по оказанию определенных видов услуг. Есть и дополнительные услуги. Так, «Почта Банк», «Россельхозбанк» организовали у нас ежедневную работу своих специалистов и установили терминал, где можно сделать все необходимые платежи по налогам, услугам ЖКХ, погашению кредитов, штрафов и др.

После открытия филиалов МФЦ в области губернатор Тверской области Игорь Руденя сказал, что теперь требуется совершенствовать регламент работы центров, его программное обеспечение. Что и происходит. Уже установлена система межведомственного электронного взаимодействия. Эта программа позволяет все услуги на базе МФЦ предоставлять по электронным каналам связи. Удобно и оперативно, в духе времени. А по отзывам клиентов все операции в филиале совершаются быстро и с определенной долей комфорта, поэтому они готовы сюда вернуться вновь за необходимой помощью....

Отдельно Татьяна Николаевна отметила профессиональную подготовку кадров. Все специалисты с высшим образованием, коллектив МФЦ не однородный по составу – есть молодежь, есть состоявшиеся специалисты. Уже сегодня создаются системы непрерывного повышения квалификации сотрудников МФЦ, так как самообразования им будет недостаточно, потребуется постоянное обучение вопросам изменения в законодательстве, нормативной базе, предоставления новых услуг и т.д. Потому что специалисты нашего МФЦ должны одинаково квалифицированно предоставлять все виды услуг. А приветливый персонал и квалифицированное решение любых вопросов должно создавать уверенность у каждого посетителя в том, что здесь его всегда ждут и ему рады.

Хочется отметить специалистов А.С.Кукушкину, В.А.Распопову, С.С.Матюханову, Е.С.Фильченкову, С.Г.Завгороднюю, Е.В.Иванову, которые работают с открытия филиала, с первого его дня, – говорит Татьяна Николаевна.– Самое главное, от чего сегодня зависит работа МФЦ, – это его сотрудники. В 2020 году специалисты МФЦ нашего филиала оказали 24350 услуг. Работа с людьми – это всегда непросто, никто не застрахован от ошибок, но мы нацелены на минимизацию каких-либо шероховатостей в работе. В этом нам помогают руководство нашего головного офиса и министерство экономического развития региона. Непросто выдерживать натиск посетителей, сокращать время ожидания в очереди. Многофункциональный центр вносит в жизнь людей спокойствие и уверенность, убирая то раздражение, которое мешает жить. И отказаться от идеи МФЦ общество уже не сможет. Главное, чтобы у сотрудников всегда было желание работать, ради «улыбки на каждом лице», ради желания помочь людям.

Пять лет – это совсем небольшой промежуток времени, но для коллектива МФЦ – это весьма серьезный этап, когда пришлось осваивать новые формы работы с населением, налаживать взаимодействие с муниципальными, региональными и федеральными структурами, нарабатывать опыт и расширять спектр предоставляемых услуг. В пятилетие со дня открытия Конаковского филиала хотелось бы поблагодарить главу Конаковского района Олега Владимировича Лобановского за неизменное внимание и активнейшую помощь нашей организации. Кроме того, хочется высказать слова благодарности работникам администрации Конаковского района и всем муниципальным, региональным и федеральным службам и органам, с которыми сотрудничает наше МФЦ.

И, конечно же, в этот день хочу поздравить всех сотрудников нашего коллектива с нашим маленьким юбилеем! Сейчас уже можно сказать, что мы сдали свой первый экзамен с успехом – люди узнали о нас, о том, какую помощь мы можем им оказать безвозмездно, и научились пользоваться нашими услугами. Но этот успех ко многому обязывает. Хорошая репутация завоевывается годами, и хочется верить, что наш коллектив и в дальнейшем будет делами подтверждать свою компетентность и свое предназначение. А оно у нас непростое – работать для людей.

В преддверии Нового года хочется поздравить всех жителей города и района, все органы власти, с которыми нам приходится взаимодействовать, с Новым годом и пожелать в наше непростое время не терять оптимизма и быть всегда на коне. Здоровья, хорошего настроения, благополучия в семьях и удачи во всем!

Беседовал

Кирилл НОВИКОВ.

Фото: М. Малахов.