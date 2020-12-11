В Тверской области дети из семей медиков и соцработников смогли побывать на ледовом шоу Татьяны Навки

posted by Максим Малахов on чт, 12/24/2020 - 20:32

  24 декабря в  спортивном комплексе «Олимпийский» в Твери состоялось ледовое шоу знаменитой российской фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек». На серию новогодних представлений приглашены дети из многодетных семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети медиков, работающих в инфекционных госпиталях, и социальных работников-вахтовиков. Также гостями представлений стали юные таланты Верхневолжья – победители и призеры конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований.    

         Новогодние шоу вошли в цикл культурных событий 2020 года, гостями которых стали медики Верхневолжья, многодетные семьи, талантливые ребята Тверской области. Как неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя, в непростой период пандемии коронавируса особая поддержка и внимание необходимы семьям медицинских, социальных работников.

         Все три ледовых представления в Твери организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: это «широкая» рассадка, масочный режим, дезинфекция поверхностей.

         Перед ребятами выступили звезды фигурного катания России и мира. На шоу присутствовала Татьяна Навка – заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка России  и Европы, двукратная чемпионка мира  и Олимпийская чемпионка.

         «Шоу «Аленький цветочек» уже несколько лет, но впервые показываем его за пределами Москвы. Мы рады, что можем подарить детям Тверской области ощущение чуда и атмосферу волшебства», – сказала Татьяна Навка.

         В главных ролях шоу «Аленький цветочек» – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Виктор Петренко, Александр Энберт, Максим Ковтун, Юко Кавагути, Филип Уоррен.

         «Несмотря на то, что из-за пандемии нельзя собирать полные залы, мы получили от зрителей столько энергии! Было приятно кататься на тверском льду», – поделился впечатлениями Никита Кацалапов.

         «Очень понравилось шоу, атмосфера заряжает и приближает к новогоднему празднику. Я сама уже три года являюсь волонтером. Здесь помогаю в организации представления, выдаю  детям подарки», – рассказала «Волонтер Победы», активистка Юнармии и гостья мероприятия Виктория Апостолова.

         В прошлом году многодетные семьи, воспитанники социальных учреждений и другие категории ребят из муниципалитетов области были приглашены на шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». В 2018 году в Твери прошли ледовые представления с участием звезд фигурного катания – детский спектакль «Новые Бременские музыканты на льду» и программа «Вместе и навсегда».        

         Пресс-служба Правительства Тверской области