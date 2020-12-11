В Тверской области дети из семей медиков и соцработников смогли побывать на ледовом шоу Татьяны Навки

24 декабря в спортивном комплексе «Олимпийский» в Твери состоялось ледовое шоу знаменитой российской фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек». На серию новогодних представлений приглашены дети из многодетных семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети медиков, работающих в инфекционных госпиталях, и социальных работников-вахтовиков. Также гостями представлений стали юные таланты Верхневолжья – победители и призеры конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований.

Новогодние шоу вошли в цикл культурных событий 2020 года, гостями которых стали медики Верхневолжья, многодетные семьи, талантливые ребята Тверской области. Как неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя, в непростой период пандемии коронавируса особая поддержка и внимание необходимы семьям медицинских, социальных работников.

Все три ледовых представления в Твери организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: это «широкая» рассадка, масочный режим, дезинфекция поверхностей.

Перед ребятами выступили звезды фигурного катания России и мира. На шоу присутствовала Татьяна Навка – заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка России и Европы, двукратная чемпионка мира и Олимпийская чемпионка.

«Шоу «Аленький цветочек» уже несколько лет, но впервые показываем его за пределами Москвы. Мы рады, что можем подарить детям Тверской области ощущение чуда и атмосферу волшебства», – сказала Татьяна Навка.

В главных ролях шоу «Аленький цветочек» – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Виктор Петренко, Александр Энберт, Максим Ковтун, Юко Кавагути, Филип Уоррен.

«Несмотря на то, что из-за пандемии нельзя собирать полные залы, мы получили от зрителей столько энергии! Было приятно кататься на тверском льду», – поделился впечатлениями Никита Кацалапов.

«Очень понравилось шоу, атмосфера заряжает и приближает к новогоднему празднику. Я сама уже три года являюсь волонтером. Здесь помогаю в организации представления, выдаю детям подарки», – рассказала «Волонтер Победы», активистка Юнармии и гостья мероприятия Виктория Апостолова.

В прошлом году многодетные семьи, воспитанники социальных учреждений и другие категории ребят из муниципалитетов области были приглашены на шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». В 2018 году в Твери прошли ледовые представления с участием звезд фигурного катания – детский спектакль «Новые Бременские музыканты на льду» и программа «Вместе и навсегда».

Пресс-служба Правительства Тверской области