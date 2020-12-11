В Тверской области 31 декабря 2020 года сделали выходным днем

В Тверской области 31 декабря сделали выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти. При этом рабочий день перенесён на 26 декабря.

Для сотрудников других предприятий и организаций работодателям рекомендовано также сделать 31 декабря выходным днем.

Предложение лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергея Неверова сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем поддержал Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря. Глава государства рекомендовал регионам принять такие решения на своих уровнях.





Пресс-служба Правительства Тверской области