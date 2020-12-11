Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2020 года

24 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя провелпресс-конференцию по итогам 2020 года. Вопросы главе региона на площадке технопарка «Кванториум» и по видеосвязи задавалиболее 50 представителей СМИ – руководители и журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.

«Уходящий год был непростым из-за пандемии коронавируса.Последствия затронули экономику, судьбы людей. Наша задача сегодня – сохранить рабочие места, возможности трудится на родной земле», – сказал Игорь Руденя, открывая пресс-конференцию.

Глава региона обозначил основные события 2020 года и планы на 2021-й. В этом году регион продолжил ввод новых школ, детских садов, спортивных и инфраструктурных объектов. Подписана программа газификации региона до 2025 года. Начато строительство детской областной клинической больницы.

Одними из знаковых событий года 75-летия Великой Победы Игорь Руденя назвал открытие в Верхневолжье Ржевского мемориала Советскому солдату, в котором принял участие Президент России Владимир Путин.В 2021 году в Тверской области планируется начать строительство новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал».

Игорь Руденя отметил, что благодаря федеральной поддержке регион проводит ремонт больниц и поликлиник, за особые условия работы доплаты получают медики. В Тверскую область поступили первые партии вакцины от коронавируса. В ближайшие три месяца ожидается более 50 тыс. доз Спутника V для массовой вакцинации.

В 2020 году внедрена новая модель пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе. В 2021-м, по словам главы региона, увеличивать стоимость проезда в «Транспорте Верхневолжья» не планируется.

Правительство Тверской области окажет поддержку малым и средним предприятиям, социальным объектам, а также населению в газификации. При расстоянии до 200 метров от основного газопровода стоимость врезки установлена не более 26 тыс. рублей.

Увеличены объёмы дорожного ремонта –всего это 542 км региональных и местных дорог, в том числе по национальному проекту. Более 8,2 млрд рублей вложено в поддержку предприятий и экономики.

Также на пресс-конференции прозвучали ответы на вопросы о реформе ТКО в Тверской области, реновации Морозовского городка, праздновании 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Журналисты поднимали актуальные для территорий темы. В частности, развития водного транспорта в Осташкове, модернизации систем водоочистки в Ржеве, ремонт дорог в Фирово и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области