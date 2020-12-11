В 2021 году в Тверской области начнут рекультивацию мусорных свалок

Ход «мусорной реформы» в Тверской области стал одной из тем пресс-конференции Губернатора Игоря Рудени по итогам 2020 года. Глава региона сообщил о начале рекультивации свалок в районах.

«Мы получили федеральные средства на рекультивацию свалок. Первый такой объект – в Нелидово, рекультивируем его по просьбе жителей. Вторая свалка – в Кимрах. Планируем рекультивацию других объектов накопленного вреда, в том числе свалки на 13-м километре Бежецкого шоссе под Тверью», – сообщил Игорь Руденя.

Свалки ТКО в границах городов Кимры и Нелидово планируется рекультивировать в 2021 году. До конца 2023-го– свалку на 13-м км Бежецкого шоссе под Тверью. Будет улучшено качество жизни около 600 тысяч жителей региона. Также запланирована ликвидация объектов накопленного экологического вреда в Бологое, Кувшиново, Краснохолмском муниципальном округе.

Игорь Руденя вновь подчеркнул принципиальную позицию региона – Тверская область не принимала, не принимает и не планирует в будущем принимать твердые бытовые отходы из других регионов страны.

В Тверской области разработана территориальная схема по обороту отходов с учетом общей численности населения Верхневолжья и каждого конкретного муниципалитета, количества предприятий. Также учтены объемы ТКО на территориях, транспортная доступность районов. Эти факторы повлияли на формирование кластеров, где будут расположены объекты ТКО.

Губернатор обратил внимание, что ведется разъяснительная работа с жителями муниципалитетов, в том числе Нелидово и Красного Холма.

Сейчас в Нелидово – наибольший объем коммунальных отходов среди северо-западных районов.Здесь необходим новый, современный комплекс по обращению с ТКО. Строительство таких объектов ведется только после проведения экологических исследований и инженерных изысканий для оценки воздействия на окружающую среду.

Решение по строительству объекта обращения с отходами в Краснохолмском муниципальном округе также будет принятопосле проведения экологических и других исследований.

Новая схемаобращения с ТКО направлена на вовлечение отходов в повторную обработку.С 2020 годав Тверской области внедряется дуальная система накопления ТКО.Контейнеры синего цвета устанавливаются для твердого мусора – пластика и прочих, зелёного – для смешанных отходов.Раздельное накопление уже ведетсяв Твери и Калининском районе. Следующие этапы – Ржев и другие крупные города. Кроме того, обновлён парк контейнеров.

Пресс-служба Правительства Тверской области