В Торопец может быть возвращена одна из уникальных святынь тверской земли

Одна из уникальных святынь тверской земли,связанная с именем великого князя Александра Невского, может быть возвращена в собор, где она пребывала в течение нескольких столетий. Ведутся переговоры о возвращении из Подмосковья в Торопец иконы Торопецкой Корсунской иконы Божией Матери. Тема обсуждалась в ходе пресс-конференции Губернатора Игоря Руденя.

2021 год пройдёт в стране под знаком празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, чью память на протяжении столетий хранят и чтут на тверской земле. Жизнь Александра Невского была тесно связана с Верхневолжьем.

«В ближайшее время мы определим порядок передачи иконы. Мы предпримем максимальные усилия, чтобы икону вернуть в Торопец. Еще одной идеей стало воссоздание деревянной часовни, где проходило венчание Александра Невского. Возвращение иконы – это серьезная задача, чтобы подрастающее поколение понимало, что они жители очень значимой исторической территории России», – сказал Игорь Руденя.

До 1920-х годов икона хранилась в торопецком соборе, затем в Торопецком краеведческом музее. В 1936-ом году была передана в Русский музей в Ленинграде, где находилась до 2009 года. После Министерство культуры РФ приняло решение о временной передаче иконы Русской православной церкви и в настоящее время она находится в церкви Александра Невского в Подмосковье.

Родной брат Александра Невского, Ярослав Ярославич, был первым тверским князем, отцом святого благоверного князя Михаила Тверского. Родина матери Александра Невского – город Торопец. Именно здесь в 1239 году Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.

Пресс-служба Правительства Тверской области