В автобусах «Транспорта Верхневолжья» в 2021 году не будет повышена стоимость проезда

Развитие общественного транспорта в Тверской области обсудили в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года, которую 24 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя. Одним из главных вопросов стали тарифы на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья»

«Тарифная политика утверждается регионом. Увеличение стоимости проезда по территории тверской агломерации не запланировано. У нас есть стабильный тариф на ближайшие несколько лет», – подчеркнул Губернатор.

Тверская область в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одной из первых в стране приступила к комплексной модернизации пассажирского транспорта. Опыт Тверской области планируется масштабировать на территории других регионов России.

При внедрении новой модели основные акцентыбыли сделанына обновление подвижного состава, удобство маршрутной сети, обеспечение гарантированного предоставления льготного проезда для населения.

В период борьбы с пандемией работа новой модели позволила обеспечить соблюдение в общественном транспорте противоэпидемических мер, снизить риск распространения заболевания среди граждан, в том числе за счёт регулярной санитарной обработки салонов автобусов, бесплатной раздачи защитных масок.

Игорь Руденя также отметил, что в регионе будет разработана комплексная программа по установке остановочных павильонов на территории тверской агломерации, в частности, в Калининском районе.

В следующем году новую модель пассажирских перевозок планируется внедрить на территории Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций. Автобусы будут оснащены системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло и системой безналичной оплаты проезда. На всех территориях внедрения новой системы будет предоставляться льготный проезд.

На территории Тверской агломерации новая модель пассажирских перевозок была внедрена 3 февраля 2020 года. Запуск новой модели позволил создать порядка 2000 новых рабочих мест.

Ежедневно по 85 маршрутам регулярных перевозок на линию выходят более 470 современных низкопольных автобусов, которые за текущий год перевезлипорядка 50 млн. пассажиров, из которых 8 млн. – по социальной карте жителя Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области