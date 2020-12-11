К маю 2021 года запустят «Ласточки» от Шаховской до Ржева

В 2021 году в Тверской области планируется начать строительство новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал». Вопрос о планах по развитию железнодорожного сообщения до монумента был задан Губернатору Игорю Рудене 24 декабря на пресс-конференции по итогам 2020 года.

«Есть поручение Президента РФ Владимира Путина, которое было подписано в конце ноября текущего года о электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции «Ржевский мемориал». Это планируется сделать до 2025 года, но при этом до 1 мая 2021 года у нас на этой дистанции будут запущены электропоезда «Ласточка». За это время будет сделана минимальная реконструкция железнодорожного полотна и путей, построена современная платформа. Деньги в бюджете РЖД уже заложили», - отметил Игорь Руденя.

Сегодня время в пути пригородного поезда от Рижского вокзала в Москве до станции Ржев составляет 6 часов 10 минут. После реконструкции время поездки значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом «Московские центральные диаметры».

Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

Мемориал в Ржевском районе Тверской области был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня.

Тверская область выполнила обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств.

В районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, сделана парковка. До четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации. Рядом с Мемориалом построен современный автозаправочный комплекс.

Правительством Тверской области запланировано дальнейшее развитие территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

1 ноября по поручению Игоря Рудени был запущен маршрут общественного транспорта №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». 12 декабря запущен новый маршрут общественного транспорта «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату».

Пресс-служба Правительства Тверской области