В Тверскую область поступит более 50 тысяч доз Спутника V для массовой вакцинации жителей

Около 500 человек в Тверской области уже сделали прививку от COVID-19. В ближайшие три месяца ожидается поступление в регион более 50 тыс. доз Спутника V для массовой вакцинации жителей. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 24 декабря на пресс-конференции по итогам 2020 года.

«Из 500 человек, которые уже привиты, порядка 45 ввели вторую вакцину. На передовой вакцинации были медики, учителя, социальные работники. По мере расходования вакцины будем получать ее от Минздрава, зарезервировали уже 50 тысяч доз. И мы открываем запись для всех желающих, кто хочет привиться. Наша задача – предоставить такую возможность. Приоритет, конечно же – учителя, соцработники и врачи», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что и сам сделал прививку.

«На своем опыте могу сказать – все работает», – сообщил глава региона.

В Тверскую область уже поставлена вакцина Спутник V для вакцинации 1142 человек. Прививочный пункт был открыт при областной клинической больнице.

17 декабря начали работу прививочные кабинеты на базе поликлиник городских больниц №1 и №7 в Твери, больницы скорой медицинской помощи, в поликлинике Вышневолоцкой центральной районной больницы. Узнать информацию о возможности получить прививку и записаться на нее можно непосредственно в этих учреждениях.

Следующие поставки Спутника V в Тверскую область ожидаются в декабре 2020 года и январе-феврале 2021-го. Планируемые объемы дальнейшей вакцинации – до 1000 человек в день.

Созданы условия для хранения вакцины на складе государственного предприятия «Фармация» и тверской станции переливания крови. Для транспортировки в больницы закуплено оборудование, которое позволяет соблюдать условия «холодовой цепи»: термоконтейнеры, хладоэлементы, электронные термоиндикаторы.

Прививка включает введение двух компонентов вакцины с интервалом в 21 день, при этом защитный иммунитет вырабатывается к 42 дню от начала вакцинации.

Также в Тверской области завершается вакцинация от гриппа. Всего в план прививочной кампании включено 740 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области