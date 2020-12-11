Игорь Руденя: при строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург особое внимание будет уделено экологической безопасности и мнению жителей

На пресс-конференции по итогам 2020 года, которую 24 декабря проводит Губернатор Игорь Руденя, журналисты задали вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Она создаётся по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Электротранспорт сегодня является самым экологически безопасным транспортом. Реализация проекта для тверского региона – это развитие, огромные инвестиции, это возможность создания новых рабочих мест. То, что касается сегодняшних беспокойств наших жителей – все пожелания будут учитываться при проектировании трассы», - сказал Игорь Руденя.

По мнению главы региона, высокоскоростная магистраль позволит улучшить связь между Москвой и Санкт-Петербургом, усилить интеграцию Тверской области в современную экономическую систему, а жители региона смогут добраться до Москвы менее чем за час.

При строительстве магистрали особое внимание будет уделено вопросам экологической безопасности. Вдоль трассы планируется строительство зверопроходов для животных, рекультивация и посев луговых трав и садовых деревьев, будут возведены локальные очистные сооружения в опорных точках, установлены шумозащитные экраны.

Также при строительстве магистрали Москва – Санкт-Петербург будут использованы жёсткие «зелёные стандарты», а также новейшие технологии, позволяющие поездам передвигаться практически бесшумно.