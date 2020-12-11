Жителям и малому бизнесу Тверской области будет оказана поддержка в подключении газа

Правительство Тверской области окажет поддержку населению, малым и средним предприятиям, социальным объектам при проведении газификации. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил представителям СМИ в ходе пресс-конференции 24 декабря.

«У нас установлены тарифы на подключение к газовой сети на расстояние до 200 метров от основного газопровода, проходящего по территории населенных пунктов. Установлена стоимость врезки, которая была утверждена региональной энергетической комиссией – не более 26 тысяч рублей», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области на протяжении последних четырех лет наблюдается ежегодный рост количества подключений частных домовладений.

На конец 2020 года уровень газификации области природным газом составит 66,1%. В текущем году построены и введены в эксплуатацию 6 газовых котельных, более 110 км газовых сетей в 20 населенных пунктах, благодаря чему газ придет в 1490 квартир и домовладений.

Также Губернатор сообщил, что в ближайшее время состоится рабочая встреча с представителями ПАО «Газпром» и главами муниципалитетов региона, где будут обсуждаться вопросы консолидированной работы по газификации, организационной поддержки людей и предприятий при подключении к голубому топливу.

В декабре Губернатором Тверской области Игорем Руденей и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада Тверской области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а также северо-востока: в Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области