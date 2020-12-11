Игорь Руденя на пресс-конференции назвал главные события в Тверской области 2020 года и планы на 2021-й

24 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит пресс-конференцию по итогам 2020 года. С главой региона на площадке технопарка «Кванториум» и по видеосвязи общаются свыше 50 представителей СМИ – руководители и журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. Мероприятие проходит с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

В начале пресс-конференции глава региона обозначил основные события 2020 года и планы на 2021-й.

«2020-й был непростым, но научил нас ценить людей вокруг. Благодаря поддержке Президента и Правительства страны мы чувствуем себя уверенно. В том числе в борьбе с пандемией коронавируса. Мы получили средства на бесплатные лекарства, доплаты врачам, ремонт лечебных учреждений, закуплены машины скорой помощи. Все обязательства мы выполняем в полном объеме», – сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя отметил, что в этом году регион продолжил ввод новых школ, детских садов, спортивных объектов, подписана программа газификации региона до 2025 года. Ключевыми проектами Губернатор назвал также реновацию Морозовского городка, создание транспортно-пересадочного узла в Конаково.

В 2020 году в Тверской области введены новые школы в микрорайоне «Брусилово» Твери, четыре детских сада в Твери, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах, детская поликлиника в «Южном» в областном центре. Начато строительство детской областной клинической больницы.

Со следующего года в Тверской области стартует программа модернизации первичного звена медицины. Запланировано строительство новых детских поликлиник в Твери, Торжке, Кимрах и других объектов. Продолжится развитие сети ФАП, пополнение автопарка скорой медицинской помощи.

Одними из знаковых событий года 75-летия Великой Победы Игорь Руденя назвал открытие в Верхневолжье Ржевского мемориала Советскому солдату, в котором принял участие Президент России Владимир Путин. 1 сентября начались занятия в новом корпусе Тверского суворовского военного училища.

В 2020 году внедрена новая модель пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе. Увеличены объёмы дорожного ремонта – всего это 542 км региональных и местных дорог, в том числе по национальному проекту.

Несмотря на сложности из-за пандемии Тверская область сохранила финансовую устойчивость. На 7,5% выросли налоговые и неналоговые поступления. Не планируется рост государственного долга.

Трансляцию пресс-конференции Губернатора Игоря Рудени можно посмотреть на https://youtu.be/XJYeTK6ZTdY, в эфире телеканалов «Россия-24 Тверь», «Тверской проспект – Регион» и на их сайтах, на сайте и в аккаунтах Правительства Тверской области в социальных сетях, на интернет-ресурсах РИА «Верхневолжье», районных телерадиокомпаний и газет.

Пресс-служба Правительства Тверской области