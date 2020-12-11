Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 490 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 445 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 427 280, в том числе за последние сутки их проведено 4348.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 20 607 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4679 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
438 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 6644
Конаковский район 1500
Ржев 1331
Вышневолоцкий городской округ 1247
Торжок 1018
Кимры 944
Калининский район 828
Осташковский городской округ 520
Лихославльский район 506
Бологовский район 489
Торопецкий район 448
Нелидовский городской округ 424
Старицкий район 390
Бежецкий район 347
Кашинский городской округ 341
Максатихинский район 333
Калязинский район 288
Андреапольский муниципальный округ 256
Торжокский район 240
Зубцовский район 218
Западнодвинский муниципальный округ 208
Оленинский муниципальный округ 199
Весьегонский муниципальный округ 191
Селижаровский муниципальный округ 180
Спировский район 177
Кувшиновский район 176
Рамешковский район 172
Ржевский район 167
Кимрский район 138
Кесовогорский район 109
Фировский район 99
ЗАТО Озёрный 81
Краснохолмский муниципальный округ 79
Жарковский район 64
Лесной муниципальный округ 54
Сонковский район 49
Пеновский муниципальный округ 42
Бельский район 41
Сандовский муниципальный округ 27
Молоковский район 26
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области