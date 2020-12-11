Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 490 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 445 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 427 280, в том числе за последние сутки их проведено 4348.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 20 607 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4679 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

438 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 6644

Конаковский район 1500

Ржев 1331

Вышневолоцкий городской округ 1247

Торжок 1018

Кимры 944

Калининский район 828

Осташковский городской округ 520

Лихославльский район 506

Бологовский район 489

Торопецкий район 448

Нелидовский городской округ 424

Старицкий район 390

Бежецкий район 347

Кашинский городской округ 341

Максатихинский район 333

Калязинский район 288

Андреапольский муниципальный округ 256

Торжокский район 240

Зубцовский район 218

Западнодвинский муниципальный округ 208

Оленинский муниципальный округ 199

Весьегонский муниципальный округ 191

Селижаровский муниципальный округ 180

Спировский район 177

Кувшиновский район 176

Рамешковский район 172

Ржевский район 167

Кимрский район 138

Кесовогорский район 109

Фировский район 99

ЗАТО Озёрный 81

Краснохолмский муниципальный округ 79

Жарковский район 64

Лесной муниципальный округ 54

Сонковский район 49

Пеновский муниципальный округ 42

Бельский район 41

Сандовский муниципальный округ 27

Молоковский район 26

Удомельский городской округ 16



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области