Губернатор Игорь Руденя: в Тверской области будут выполнены поручения Президента России, обозначенные на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию

В Тверской области будет сформирован перечень поручений по выполнению задач, обозначенных Владимиром Путиным на совместном заседании Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам участия в заседании в режиме видеоконференцсвязи.

Главными темами стало достижение национальных целей развития на период до 2030 года.

«Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед, имеет принципиальное и жизненно важное значение. Мы не можем себе позволить остановиться, как бы ни складывалась текущая обстановка. Такая системная работа требует общих, скоординированных усилий всех уровней власти и во всех регионах», ­– отметил глава государства.

На ближайшие десять лет выделено пять основных целей развития ­– «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Цифровая трансформация».

В Тверской области задачи будут решаться в рамках национальных проектов. В здравоохранениипродолжитсяоснащение современнымоборудованием сосудистых центров и медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным.

Для поддержки и развития талантов у детей и молодежив регионе появятся новые центры «Точка роста» и цифрового образования детей «IT-куб», в сфере культуры - новые дома культуры в сельской местности, виртуальные концертные залы. Продолжится ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и пространств, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкции и модернизации объектов питьевого водоснабжения. Планируется расширять меры поддержки предпринимательства, фермеров, развивать сельскую кооперацию.

На заседании Владимир Путин также дал ряд поручений, касающихся социально-значимых вопросов. В частности, Президент России поддержал предложение партии «Единая Россия» и поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках.

«31 декабря и в новогодние праздники наши врачи будут вынуждены работать в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Деньги постараются довести до регионов в ближайшее время. Нам надо сделать всё, чтобы вовремя довести средства до работников здравоохранения», - отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области