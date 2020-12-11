Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о выходном дне 31 декабря

Президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря поддержал предложение лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергея Неверова сделать 31 декабря всероссийским выходным днем.

«Все-таки это семейный праздник, хлопоты в последний день года. Все стремятся, чтобы был накрыт хороший стол, чтобы было уютно в доме. Конечно, было бы здорово, если бы все вместе мы не работали до вечера и были дома», – аргументировал Неверов.

«Что касается 31 декабря – отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше – одним меньше», – пошутил президент.

Путин признал, что работа в последний день декабря, действительно, «уже очень своеобразная».

«Конечно, следует это поддержать. В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, в которых это решение еще не принято, сделать это», – сказал глава государства.