В Твери наградили участников и призеров VI Национального чемпионата «Абилимпикс»

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23 декабря на площадке Тверского колледжа сервиса и туризма состоялась церемония награждения участников и победителей VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходил в конце ноября.
Призёром, занявшим третье место в компетенции «Администрирование отеля» в категории «студенты», стала студентка Тверского колледжа сервиса и туризма Виктория Маркова.
В этом году конкурс объединил более 1500 человек из 81 региона России. Тверскую область представляли 11 победителей регионального этапа в трех возрастных категориях (школьники, студенты и специалисты) по 9 компетенциям.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, участники чемпионата служат примером колоссальных возможностей человека в разных сферах.
«Важно, что мероприятие охватывает ряд значимых для регионального рынка труда направлений, среди которых туризм, сфера услуг и общественного питания», – считает глава региона.
Соревновательная программа VI Национального чемпионата «Абилимпикс» проходила в очно-дистанционном формате. Для проведения конкурса в Тверской области было задействовано пять площадок, за работой которых в дистанционном режиме и в режиме реального времени наблюдали эксперты.
Пресс-служба Правительства Тверской области