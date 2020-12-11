24 декабря состоится пресс-конференция Губернатора Игоря Рудени по итогам 2020 года

24 декабря в 11:00 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2020 года. В ней примут участие журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.

В этом году для обеспечения санитарной безопасности пресс-конференция пройдет в новом формате. Часть представителей СМИ региона будут находиться в студии конференции, другие журналисты зададут вопросы по видеоконференцсвязи из районов области.

Пресс-конференция с 11:00 будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Россия-24 Тверь», «Тверской проспект – Регион» и на их сайтах, а также на сайте Правительства Тверской области, в аккаунтах Правительства в социальных сетях, на интернет-ресурсах и в аккаунтах в соцсетях регионального информационного агентства «Верхневолжье», районных телерадиокомпаний и газет.

Повтор трансляции можно будет увидеть в тот же день, 24 декабря, в эфире ОТР в рамках блока вещания телеканала "Тверской проспект – Регион" в 17:00, а также 27 декабря в 13.00 в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Это пятая пресс-конференция Игоря Рудени. Первую глава региона провёл в 2016 году. В 2019-ом пресс-конференция Губернатора прошла в новом формате на площадке центра «Мой бизнес». Игорь Руденя ответил на вопросы о повышении качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи, возведении Ржевского мемориала Советскому солдату, усилении поддержки ветеранов и многодетных семей, внедрении в регионе новой модели пассажирских перевозок, газификации территорий, ремонте дорог, реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, инвестиционных проектов в экономике.

Пресс-служба Правительства Тверской области