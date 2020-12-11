В Тверской области с начала года ликвидировано свыше 330 несанкционированных мест складирования мусора

В Тверской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия для предотвращения нарушений природоохранного законодательства, в том числе в населённых пунктах, где расположены предприятия деревообрабатывающей отрасли. Контроль организован государственным экологическим надзором регионального Министерства природы и экологии.

Так, в одной из деревень Калининского района на территории пилорамы индивидуальные предпринимателя и складировали отходы деревообработки на почве, чем нанесли вред окружающей среде.

После выявления нарушения сотрудниками Минприроды Тверской области территория земельного участка очищена, складирование отходов прекращено. Допустившие нарушение привлечены к административной ответственности.

Минприроды Тверской области обращает внимание, что сброс отходов любых видов на почву запрещен. Нарушение экологических требований помимо оплаты штрафа обязывает также возместить вред, причиненный окружающей среде, в полном объеме.

На регулярной основе региональным оператором – ООО «Тверьспецавтохозяйство» совместно с Минприроды Тверской области проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок на территории тверского региона. По состоянию на начало декабря 2020 года ликвидированы 332 свалки.

Одним из важных направлений реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» является рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде. Запланирована рекультивация 6 свалок. Долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, планируется довести почти до 50%, на обработку – до 100%.

«Создавая модель обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, мы не планировали, не планируем и не будем работать с завозом мусора из других регионов. Все наши мощности, схема оборота ТКО основана на расчетах под внутренние потребности», - отметил Губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний Правительства региона, где рассматривалась данная тема.

За создание несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Чтобы избежать штрафов и не загрязнять природу, необходимо складировать ТКО на контейнерных площадках. Для вывоза строительных и растительных отходов, которые по федеральному закону не входят в ТКО, следует заключить отдельный договор с лицензированными организациями, в том числе региональным оператором ООО «ТСАХ».

Жители Тверской области могут сообщить о проблемах несвоевременного вывоза отходов, несанкционированных свалках через официальный сайт регионального оператора https://tcax.ru/problem.

Пресс-служба Правительства Тверской области