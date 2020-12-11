Более 600 жителей Твери приняли участие в благотворительном флешмобе и поздравили пожилых людей с Новым годом

Более 600 жителей столицы Верхневолжья приняли участие в благотворительном флешмобе, который был организован Фондом Твери в рамках проекта «Добрая Тверь» и направлен на вовлечение горожан в благотворительность.

Флешмоб проходил в одном из торговых центров Твери. Его посетители подписали новогодние открытки с поздравлениями, пожелания и добрыми словами для одиноких пожилых людей, которые находятся на самоизоляции в период пандемии. До конца декабря каждая открытка дойдёт до своего адресата.

Проект «Добрая Тверь» реализуется Фондом Твери при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. Инициативы волонтеров Верхневолжья получают признание на федеральном уровне.

В период пандемии коронавируса волонтеры Тверской области оказывают помощь в доставке лекарств и продуктов питания пожилым людям, семьям с детьми.

«Хочу поблагодарить волонтеров, предпринимателей, общественные организации – всех, кто поддерживал и поддерживает врачей, всех жителей Тверской области в это непростое время. Уверен, что наши проекты являются лучшим примером для будущих волонтеров», - отметил Губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги первого социального онлайн-форума Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоялся в середине декабря.

Всего, по данным единой информационной системы «Добровольцы России», в Тверской области зарегистрированы и активно участвуют в волонтерских проектах более 14 600 жителей. В этом году их количество выросло более чем на 4 тысячи человек.

Действует система поддержки организаций, реализующих социальные и добровольческие проекты. В этом году Правительство Тверской области предоставило социально ориентированным НКО более 8 млн рублей субсидий на реализацию инициатив, в том числе в сфере волонтерства.

Пресс-служба Правительства Тверской области