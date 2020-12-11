Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 декабря 2020 г.

posted by Максим Малахов on ср, 12/23/2020 - 11:39

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 045 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 306 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 422 932, в том числе за последние сутки их проведено 4302.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 20 370 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4890 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.    Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

435 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:


Тверь 6562


Конаковский район 1497


Ржев 1330


Вышневолоцкий городской округ 1229


Торжок 1010

 

Кимры 940


Калининский район 818


Осташковский городской округ 520


Лихославльский район 501


Бологовский район 474

 

Торопецкий район 431


Нелидовский городской округ 418


Старицкий район 385

 

Максатихинский район 333


Кашинский городской округ 334


Бежецкий район 336


Калязинский район 279


Торжокский район 235

 

Зубцовский район 214


Андреапольский муниципальный округ 254

 

Западнодвинский муниципальный округ 208

 

Оленинский муниципальный округ 199


Весьегонский муниципальный округ 189


Спировский район 173

 

Селижаровский муниципальный округ 179

 

Рамешковский район 172


Ржевский район 167


Кувшиновский район 175


Кимрский район 137


Кесовогорский район 109


Фировский район 95


Краснохолмский муниципальный округ 79


ЗАТО Озёрный 77


Жарковский район 59


Лесной муниципальный округ 54


Сонковский район 49


Пеновский муниципальный округ 39


Бельский район 41


Сандовский муниципальный округ 27


Молоковский район 26


Удомельский городской округ 16


        В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области