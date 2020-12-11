Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 045 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 306 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 422 932, в том числе за последние сутки их проведено 4302.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 20 370 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4890 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
435 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 6562
Конаковский район 1497
Ржев 1330
Вышневолоцкий городской округ 1229
Торжок 1010
Кимры 940
Калининский район 818
Осташковский городской округ 520
Лихославльский район 501
Бологовский район 474
Торопецкий район 431
Нелидовский городской округ 418
Старицкий район 385
Максатихинский район 333
Кашинский городской округ 334
Бежецкий район 336
Калязинский район 279
Торжокский район 235
Зубцовский район 214
Андреапольский муниципальный округ 254
Западнодвинский муниципальный округ 208
Оленинский муниципальный округ 199
Весьегонский муниципальный округ 189
Спировский район 173
Селижаровский муниципальный округ 179
Рамешковский район 172
Ржевский район 167
Кувшиновский район 175
Кимрский район 137
Кесовогорский район 109
Фировский район 95
Краснохолмский муниципальный округ 79
ЗАТО Озёрный 77
Жарковский район 59
Лесной муниципальный округ 54
Сонковский район 49
Пеновский муниципальный округ 39
Бельский район 41
Сандовский муниципальный округ 27
Молоковский район 26
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области