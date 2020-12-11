Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 045 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 306 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 422 932, в том числе за последние сутки их проведено 4302.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 20 370 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4890 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

435 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 6562



Конаковский район 1497



Ржев 1330



Вышневолоцкий городской округ 1229



Торжок 1010

Кимры 940



Калининский район 818



Осташковский городской округ 520



Лихославльский район 501



Бологовский район 474

Торопецкий район 431



Нелидовский городской округ 418



Старицкий район 385

Максатихинский район 333



Кашинский городской округ 334



Бежецкий район 336



Калязинский район 279



Торжокский район 235

Зубцовский район 214



Андреапольский муниципальный округ 254

Западнодвинский муниципальный округ 208

Оленинский муниципальный округ 199



Весьегонский муниципальный округ 189



Спировский район 173

Селижаровский муниципальный округ 179

Рамешковский район 172



Ржевский район 167



Кувшиновский район 175



Кимрский район 137



Кесовогорский район 109



Фировский район 95



Краснохолмский муниципальный округ 79



ЗАТО Озёрный 77



Жарковский район 59



Лесной муниципальный округ 54



Сонковский район 49



Пеновский муниципальный округ 39



Бельский район 41



Сандовский муниципальный округ 27



Молоковский район 26



Удомельский городской округ 16



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области