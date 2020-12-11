Центр «Мой бизнес» знакомит жителей Тверской области с предприятиями региона

В Тверской области продолжается реализация проекта центра «Мой бизнес» «Я создал», в рамках которого жителей Тверской области знакомят с предприятиями региона.

Проект «Я создал» позволяет горожанам узнать о предприятиях Тверской области, пообщаться с их руководителями, получить ответы на интересующие вопросы.

Уже состоялись экскурсии на предприятие по металлообработке «Метавр», в кондитерскую компанию «ТверьКонфи», компанию по производству железобетонных изделий «ТЖБИ-4», в преддверии новогодних праздников была проведена экскурсия на оленью ферму «Судимиръ».

«У нас семейное предприятие, которое начиналось с охотничьего угодья. Но нам оказалось гораздо ближе разводить оленей для экотуризма. Мы кардинально сменили целевую аудиторию, за 9 лет развития превратились в одно из самых посещаемых туристических мест Тверской области», - рассказала хозяйка оленьей усадьбы «Судимиръ» Анна Овчаренко.

С января 2021 год центр «Мой бизнес» планирует продолжать проект «Я создал» и провести экскурсии на другие предприятия региона. Все новости о предстоящих событиях будут опубликованы в социальных сетях центра @moibiztvr.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» был открыт в Твери в октябре 2019 года в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Губернатор Игорь Руденя считает, что центр, где на одной площадке объединены все инструменты поддержки и развития предпринимательства, задает современные стандарты ведения бизнеса, обучения предпринимателей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области