В деревне Камушки Тверской области обеспечен свободный проход местных жителей к озеру

В Тверской области при содействии регионального Министерства природы и экологии обеспечен свободный проход жителей деревни Камушки Вышневолоцкогогородского округа к озеру Пудоро.

От жителей населённого пункта поступило обращение, где они указывали на незаконное присвоение части берега озера Пудорогражданином, который установил ограждение и два пирса таким образом, что доступ к берегу озерадля других людей оказался ограничен.

Сотрудники Минприроды Тверской области обратились в суд с исковым требованием. Вышневолоцкий межрайонный суд удовлетворил иск в полном объеме. Согласно решению гражданин обязан обеспечить свободный доступ жителей деревни к водному объекту: демонтировать возведенное ограждение, убрать отвалы размываемых грунтов от границы участка до уреза воды озера Пудоро.Часть работ уже выполнена.

Напомним, что в соответствии с Водным кодексом каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. За несоблюдение обеспечения свободного доступа к водному объекту предусмотрена административная ответственность.

Пресс-служба Правительства Тверской области