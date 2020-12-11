В Тверской области дополнительные средства направят на обеспечение уровня зарплат педагогов в соответствии с указами Президента РФ

22 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств для обеспечения уровня заработной платы педагогических работниковв соответствии с указами Президента РФ Владимира Путина.

В 2020 году на обеспечение уровня зарплатсотрудников детских садов Тверскойобласти дополнительнонаправлено 6,9 млн рублей, педагогов общеобразовательных организаций - 21,9 млн рублей.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос об обеспечении в полном объемев 2020 году ежемесячныхвыплатучителям за классное руководство.

Доплаты педагогам за классное руководство введены в новом учебном году в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина, озвученного в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство составляет 5 000 рублей независимо от количества учеников в классе. Если учитель работает в двух классах, то выплаты полагаются за каждый.

Пресс-служба Правительства Тверской области