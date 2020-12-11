В Тверской области дополнительные средства направят на обеспечение уровня зарплат педагогов в соответствии с указами Президента РФ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
22 декабря на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств для обеспечения уровня заработной платы педагогических работниковв соответствии с указами Президента РФ Владимира Путина.
В 2020 году на обеспечение уровня зарплатсотрудников детских садов Тверскойобласти дополнительнонаправлено 6,9 млн рублей, педагогов общеобразовательных организаций - 21,9 млн рублей.
Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос об обеспечении в полном объемев 2020 году ежемесячныхвыплатучителям за классное руководство.
Доплаты педагогам за классное руководство введены в новом учебном году в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина, озвученного в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство составляет 5 000 рублей независимо от количества учеников в классе. Если учитель работает в двух классах, то выплаты полагаются за каждый.
Пресс-служба Правительства Тверской области