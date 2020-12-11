В Адресную инвестиционную программу Тверской области включили строительство внутри- и межпоселковых газовых сетей

Газификация, реконструкция тепловых сетей, новые котельные и очистные сооружения – эти и другие проекты вошли в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021-2023 годы. Блок ЖКХ стал самым насыщенным по числу объектов АИП. Программа рассмотрена 22 декабря на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По программе на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году направят наибольший после здравоохранения объем средств – 1,5 млрд рублей, или 19,5% всего бюджета АИП. Общее же финансирование ЖКХ в 2021-2023 годах составит 4,5 млрд рублей. Ключевое направление этого подраздела АИП – газификация.

На встрече с Президентом России Владимиром Путиным Игорь Руденя рассказал о планах по газификации области. Совместно с компанией «Газпром» сформирована программа до 2025 года.

«Нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя «последняя миля» была реализована», – акцентировал Владимир Путин.

По Адресной инвестиционной программе Тверской области планируется строительство внутрипоселковых газовых сетей на юго-западе - в Нелидово, Жарковском, Оленино - и северо-востоке - Красном Холме, Молоково. Внутренние сети и межпоселковые газопроводы построят в Фирово,Осташковском городском округе, Рамешковском, Старицком, Бежецком, Калининском, Конаковском районах.

Всего в рамках сотрудничества с компанией «Газпром» запланировано проведение работ по повышению уровня газификации в 22 муниципалитетах, включая строительство и модернизацию газораспределительных станций (ГРС). Газ проведут в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований. Уровень газоснабжения повысят на 12 территориях.

Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 млрд рублей. Из них 15,9 млрд рублей – инвестиции компании «Газпром», свыше 7,6 млрд рублей – вклад Тверской области.

В Адресную инвестиционную программу также заявлено строительство и модернизациясеми котельных, в том числе в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Сандово,Рамешковском районе.

Запланирована реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в 17 населённых пунктах: Твери, Конаково иселе Городня, Ржеве,Осташкове, Калязине, Старице, Торжке, Бежецке, Рамешковском районе, Лихославле и других территориях.

Пресс-служба Правительства Тверской области