В 2021 году в Тверской области по Адресной инвестиционной программе построят и реконструируют 69 объектов инфраструктуры и социальной сферы

В Тверской области в 2021 году будут построены и реконструированы 69 объектов инфраструктуры и социальной сферы в 24 муниципалитетах. Проекты вошли в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021-2023 годы. Ее реализация рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 22 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для нас выполнение Адресной инвестиционной программы не просто достижение показателей. Это жизни и судьбы десятков тысяч наших граждан. Что очень важно – в программу включено несколько объектов здравоохранения: детская областная клиническая больница, четыре детские поликлиники, реновация двух центральных районных больниц. Мы реализуем и другие направления в медицине – модернизация скорой медицинской помощи, сети ФАПов и ВОПов», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил – с 2016 года в Тверской области постоянно увеличиваются объёмы региональной Адресной инвестиционной программы. В 2021-м это более 8,1 млрд рублей.

38,8% средств АИП направят именно на здравоохранение – строительство и реконструкцию больниц и поликлиник. В течение трех лет в Твери будет возведена современная и высокотехнологичная детская областная больница.

В дорожном хозяйстве в 2021-ом планируется завершить реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. По АИП отремонтируют направления Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, трассы в Осташковском городском округе, Фировском районе, реконструируют дорогу «Москва- Рига» - Хорошево в Ржевском районе.

Продолжится создание инфраструктуры кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море».

Большой объем средств направят в 2021 году на ЖКХ – это 19,5% финансирования АИП. Планируется строительство внутрипоселковых газовых сетей на юго-западе и северо-востоке региона: в Нелидово, Жарковском, Оленино, Красном Холме, Молоково. Будет построено и модернизировано семь котельных, проведена реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 населённых пунктах.

В сфере образования в АИП включено строительство двух школ и четырех детских садов в Твери, Калининском районе, Вышнем Волочке.

В программу вошло немало спортивных объектов – это центры по гребле на Волге и Тверце, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре. Построить их рассчитывают в 2021-2023 годах.

Игорь Руденя, обращаясь к руководителям областных Министерств, главам муниципалитетов, подчеркнул – неукоснительно должны соблюдаться заявленные сроки выполнения работ.

«Необходимо качественно выполнять все этапы строительства объектов, начиная с проектно-изыскательских мероприятий», – также сказал Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области