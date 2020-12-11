Свыше 25 тысяч человек посетили Ржевский филиал Музея Победы в Хорошево за прошедшие три года

Почти 18 тысяч человек посетили в 2020 году Ржевский филиал Музея Победы в деревне Хорошево Тверской области. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году. Всего за три года работы в филиале Музея Победы побывали более 25 тысяч человек.

Музей в Хорошево стал филиалом московского Музея Победы 21 декабря 2017 года. В 2018 году его посетили 1,3 тысячи человек, в 2019-м – 6,2 тысячи, в 2020-м – уже 17,7 тысячи туристов.

18 декабря 2020 года гостями музея стали Губернатор Игорь Руденя и Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев в рамках рабочей поездки в Ржев и Старицу. В филиал с экскурсиями регулярно приезжают школьники из Твери и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья.

В 2020 году музей подготовил пять выставок. Один из наиболее интересных проектов – «На ответственном посту», в рамках которого демонстрировались раритеты из фондов Музея Победы о деятельности Верховного Главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны.

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Здесь представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Именно в этом доме Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

Росту посещаемости музея в Хорошево способствовало открытие одного из крупнейших в России памятников в честь воинов-освободителей – Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Мемориал – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Это место притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа».

Мемориал был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области