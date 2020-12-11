Проект «Государева дорога» получил официальный статус межрегионального брендового маршрута

Проект «Государева дорога» официально стал межрегиональным брендовым маршрутом. Новый статус присвоен решением Ростуризма на заседании Экспертного совета по развитию внутреннего и въездного туризма, в который вошли 37 федеральных экспертов. «Государева дорога» объединяет в одном туре бренды Верхневолжья и соседних регионов на историческом тракте от Москвы до Санкт-Петербурга.

Соглашение о развитии маршрута «Государева дорога» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2019 Губернатором Игорем Руденей, Федеральным агентством по туризму и руководителями регионов-участников проекта.

В маршрут вошли достопримечательности Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей. Шестидневное путешествие включает 30 экскурсий, проживание исключительно в классифицированных гостиницах, прогулки по историческим местам и возможность приобрести уникальные сувениры, сделанные местными мастерами.

Стоимость тура составит 26 900 рублей на человека. Доступная цена – одно из конкурентных преимуществ маршрута. Еще один его плюс – маршрут является всесезонным и не привязан к определенному времени года.

«Государева дорога» формирует интерес не к конкретной локации, а к целому туристическому направлению. Путешественник повторяет путь русских царей и известных писателей, узнаёт об особенностях их времяпрепровождения в дороге, отдыхает в стиле той эпохи.

Тур рассчитан на разные категории туристов. Ожидается, что программа будет востребована как среди путешествующих семей с детьми, так и людей среднего и старшего возраста. В дальнейшем туры-конструкторы будут адаптированы под гостей, предпочитающих короткие путешествия на 2-3 дня. Цена такого тура составит около 15 тыс. рублей.

Тур «Государева дорога» появится в продаже у 8 региональных и 4 федеральных туроператоров. В путешествие с уникальным наполнением «777 километров истории между двумя столицами» туристы смогут отправиться уже на майских каникулах.

Учитывая повышенный спрос на внутренний туризм, ожидаемое увеличение туристского потока в Тверскую область, авторы проекта прогнозируют большую популярность нового маршрута.

Министерством туризма Тверской области направлено предложение по включению «Государевой дороги» в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2020-2024 годы.

«Государева дорога» – тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву – был построен по указу Петра I. По этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Во все времена на пути следования была развитая инфраструктура: путевые дворцы, трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные мастерские. Первый в истории России путеводитель был написан по государеву тракту тверским уроженцем И.Ф. Глушковым.

«Государеву дорогу» по значимости ставят в один ряд с Чуйским трактом, соединившим Россию и Китай. Это первая дорога в стране с твердым покрытием и множеством мостов через реки.

Пресс-служба Правительства Тверской области