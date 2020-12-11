Школьник из Тверской области стал победителем инженерной олимпиады в ЦФО

Школьник из Кашина Тверской области Никита Калинин вошел в число победителей командной инженерной Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior для 5-7 классов в Центральном федеральном округе. В заключительном этапе Олимпиады в онлайн-формате приняли участие 187 школьников из 13 регионов России. Всего на участие в Олимпиаде заявились почти 30 тысяч ребят со всей страны.

На заключительном этапе Олимпиады прошли испытания по технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека.

Никита Калинин стал участником «Технологии для виртуального мира». Перед ребятами стояла задача разработать компьютерную игру на тему «Умный город». Команды придумывали сценарий игры, характер и внешность персонажей, разрабатывали логику игрового процесса, писали код и защищали итоговый проект. Победу одержала команда Warriors for the Cup [E.NOT], в состав которой вошел Никита Калинин, а также школьники из Калужской и Московской областей.

Олимпиада организована совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Участие в соревнованиях помогает школьникам получить опыт для успешного выступления в треке Олимпиады для 8-11 классов, победители которого получают льготы при поступлении в инженерные вузы страны.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – мероприятие федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Одна из ее задач – поддержка будущих инженеров, ученых, исследователей.

В Тверской области активно развивается инженерно-техническое направление в образовании.

«Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодежи как современных, прогрессивно мыслящих людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году в Твери создан детский технопарк «Кванториум». Это уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук.

По инициативе Губернатора в регионе реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум» в формате квестов и экскурсий для детей из школ области. В регионе развивается сеть лабораторий детского технопарка.

В 2019-м открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб». В «IT-кубе» школьники Тверской области могут освоить языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области