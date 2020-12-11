Игорь Руденя вошел в новый состав Госсовета РФ

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в новый состав Государственного Совета Российской Федерации. Соответствующий Указ подписан сегодня Президентом РФ Владимиром Путиным.
Госсовет принимает участие в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики Российской Федерации, в формировании государственной политики в области социально-экономического развития страны, ее субъектов и муниципальных образований, а также способствует согласованному функционированию и взаимодействию органов, входящих в единую систему публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан России.
Возглавляет Госсовет Президент России Владимир Путин.