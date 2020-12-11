Федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей перечислят на более 99 тысяч детей Тверской области в возрасте до 8 лет

В Тверской области на более 99400 детей в возрасте до 8 лет будут перечислены единовременные федеральные выплаты в размере 5 тыс. рублей. О новой мере поддержки семей с детьми сообщил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря 2020 года. В этот же день глава государства подписал Указ о предоставлении выплат.

В России в 2020 году по поручению Президента Владимира Путина дважды выплачивались единовременные выплаты для семей с детьми. Эти меры были введены в непростой период пандемии коронавируса. Первая выплата в размере 10 тыс. рублей перечислялась на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Вторая, в таком же размере – на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет.

Тогда в дополнение к федеральным выплатам Губернатор Игорь Руденя принял решение о предоставлении поддержки на детей в возрасте от 16 до 18 лет. На каждого ребенка из многодетной семьи выплачивалось по 5 тыс. рублей, из семьи, воспитывающей одного или двух детей – 3 тыс. рублей.

Родителям, уже подававшим в 2020 году заявления на предоставление федеральных выплат, 5 тыс. рублей будут перечислены автоматически в ближайшее время. Семьям, где дети родились после 1 июля 2020 года, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление на выплату.

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области системная поддержка семей с детьми оказывается по 14 направлениям национального проекта «Демография».

Семьи Верхневолжья получают ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, подарочные наборы новорожденным, региональный маткапитал, оказывается помощь молодым семьям в погашении ипотеки. Поддержка оказывается беременным женщинам, многодетным родителям. Одна из новых мер, введенных в этом году по инициативе Губернатора Игоря Рудени, – предоставление школьной формы учащимся с 1 по 5 классы из многодетных семей.

Пресс-служба Правительства Тверской области