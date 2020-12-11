Более 800 будущих мам Верхневолжья ежегодно получают областные выплаты на проезд добольниц

В Тверской области беременным женщинамна проезд к учреждениям здравоохранения из регионального бюджета предоставляется единовременная выплата в размере 1200 рублей.Ежегодно такую поддержку получают более 800 жительниц Верхневолжья.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей», – считает Игорь Руденя.

С 1 октября эта мера поддержки находится в ведении регионального Министерства демографической и семейной политики Тверской области. Для предоставления выплаты необходимо обратитьсяв МФЦ с заявлением и документами, удостоверяющими личность и место жительства. Также нужно приложить справку из женской консультации или другой медицинскойорганизации, где женщина стоит на учете по беременности.

Для будущих мам в Тверской области предусмотрен комплекс мер поддержки. Беременнымженщинам с невысокими доходамитакже оказываетсяпомощьдля обеспечения полноценным питанием.Ежемесячные выплаты в размере 2 тыс.рублей предоставляются в рамках национального проекта «Демография» с начала 2020 года.

С 2020-го введены дополнительные меры поддержки для многодетных. Это предоставление школьной формы для ребят из многодетных семей, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога на автомобиль.

Ежегодно в Тверской области выбирается «Семья года», победитель конкурса получаетпремию в размере 100 тыс. рублей. Поощрения введены и для отцов, воспитывающих пятерых и более детей – почетный знак «Слава отца» с единовременной выплатой в 100 тыс. рублей.

Семьям, в которых воспитывается пятеро и более детей, помогают приобрести автомобиль через сертификат на 1 млн рублей. На протяжении пяти лет после покупки транспортного средства из областного бюджета многодетным будут покрываться расходы на страховку КАСКО.

Актуальная информация об этих и других направлениях представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Меры поддержки семей с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области