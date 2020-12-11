Единый диспетчерский центр Тверской области обрабатывает вызовы скорой помощи из крупных городов Верхневолжья

В Тверской области ведется работа по централизации службы скорой медицинской помощи. Сейчас Единый диспетчерский центр в Твери обрабатывает вызовы скорой помощи из Твери, Калининского района, Ржева, Вышнего Волочка и других территорий. Вопрос обсуждался на совещании, которое провел в областном Правительстве Губернатор Игорь Руденя.

«У нас постепенно выстраивается вертикаль управления службой скорой помощи. С 2022 года вся система скорой помощи будет работать на едином информационном ресурсе. Задача – чтобы ни один вызов не был потерян, а доезды совершались в нормативное время», – отметил Игорь Руденя.

Как было отмечено на совещании, сейчас, в период пандемии, нагрузка на службу скорой помощи возросла многократно, поэтому в настоящее времядоезда по вызовам увеличилось.

Централизация системы скорой медицинской помощи проходит в три этапа. На первом к Тверской станции скорой медицинской помощи присоединены Ржевская и Вышневолоцкая. В Едином диспетчерском центре обрабатываются вызовы с этих территорий, в режиме реального времени осуществляется мониторинг движения всех машин скорой помощи в агломерациях.

Второй этап– подключение с 10 декабря кЕдиному диспетчерскому центру подстанций скорой медицинской помощи вТоржокской, Кимрской и Конаковской агломерациях.

Остальные подстанции скорой помощи региона войдут в завершающий этап централизации.

Для улучшения работы скорой помощи в регионе обновляется паркспециализированного транспорта. В этом году его пополнили 43 новых автомобиля.

На совещании также рассмотрен ход капитального ремонта

Ржевской станции скорой медицинской помощи. Поручение привести учреждение в порядок дал Губернатор Игорь Руденя во время одной из рабочих поездок в Ржев.

Сейчас здесь идут кровельные работы, ремонт фасада здания станции и боксов, прокладка новых сетей коммуникации. Установлены новые окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

Игорь Руденя подчеркнул – важно обеспечить максимально комфортные условия для персонала. В том числе предусмотреть спортивные тренажеры, на которых медики смогут заниматься в период отдыха.

Пресс-служба Правительства Тверской области