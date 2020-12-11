Финские напевы и танцы в «Пролетарке»

В областном Дворце культуры «Пролетарка» прошел День культуры Финляндии в форме отчётного концерта финского вокального ансамбля “Sateenkaari” (“Радуга”).

Тверская региональная общественная организация «Финский национально-культурный центр» с 2003 года, со времени создания семейного вокального ансамбля, проводит дни культуры Финляндии в Твери. В прошлом году праздник был ознаменован большим международным концертом с участием финских музыкантов. В этом году (из-за ограничений по коронавирусу) зрителей не приглашали, но у специалистов – представителей учреждений культуры областного центра - была возможность познакомиться не только с творчеством ансамбля, но и с некоторыми элементами финской культуры.

С детства мы помним зажигательную енку. Но финны любят и другие веселые песни под музыку. Ведущие вечера – сотрудник ТОДК «Пролетарка» Регина Данилова и участник ансамбля Никита Нефедов рассказали о самом интересном, например, о хумппе — жанре финской танцевальной музыки, оригинальной разновидности быстрого фокстрота с подскоками. В переносном смысле в современном финском языке так называют любые любительские танцы, устраиваемые для отдыха и общения.

- Ансамбль “Sateenkaari” – очень достойный, яркий коллектив – говорит директор областного Дома народного творчества Елена Марина. – Надо отдать должное художественному руководителю ансамбля Марине Кирпу, которая находится в постоянном творческом поиске, обновляя репертуар и обыгрывая каждое произведение.

Ансамбль, объединивший семьи Каттинен – Нефедовых и Кирпу, в пятый раз подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив», которое присуждается по итогам деятельности раз в три года.

Во время отчетного концерта прозвучали рождественские мелодии, веселые польки. Одну из них на баяне исполнил заслуженный работник культуры РФ Виктор Хохлов. Особое внимание присутствующих привлекли музыкальные фантазии, написанные Мариной Кирпу на темы «Калевалы» для кантале и флейты. Исполнить фантазии автору помог сын – участник ансамбля Денис Кирпу.

- Эпос – это всегда интересно, - считает Марина Васильевна. – Калевала зачаровывает, для нас она становится постоянным импульсом к творчеству.

В год 75-летия Победы акцент был сделан на военных песнях, которые были исполнены на финском и русском языках: солист ансамбля Андрей Кирпу пел «Темную ночь», а весь ансамбль - песню «Журавли» и другие произведения.

Романс Бориса Фомина «Дорогой длинною» также популярен и любим как в России, так и в Финляндии. Номер в исполнении Андрея Кирпу сопровождался выступлением народного эстрадного танца «Фантазия» под управлением Светланы Саламовой.