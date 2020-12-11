В Тверской области опубликовали список заболеваний, при наличии которых признано необходимо оставаться дома и перейти на удаленный режим работы

Минздрав Тверской области опубликовал список заболеваний, при наличии которых людям признано необходимым беречь себя и оставаться дома. Такая мера введена в регионе с 21 декабря 2020 года в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача РФ. Это сделано для снижения распространения коронавируса и повышения безопасности жителей Верхневолжья в дни новогодних и рождественских праздников.

Руководителям организаций рекомендовано перевести людей с заболеваниями из опубликованного Минздравом списка на дистанционный режим работы.

В перечень вошли заболевания, при которых нарушается иммунитет, болезни эндокринной системы, органов дыхания, костномышечной системы и соединительной ткани (ревматология), системы кровообращения и другие. Также ограничения касаются будущих мам с осложнениями при беременности, пациентов с новообразованиями и тех, кому проведена трансплантация органов.

Полный список заболеваний можно посмотреть по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/np-baza/dokumenty-ministerstva-zdravookhraneniya-tverskoy-oblasti-na-2020-god/?clear_cache=Y

На «удаленку» рекомендовано перевести и сотрудников в возрасте старше 65 лет. Этой категории жителей с 21 декабря 2020 года также признано необходимым оставаться дома.

При этом людям старше 65 лет можно посещать магазин, выносить мусор, выгуливать домашних животных, гулять и заниматься физкультурой на открытом воздухе. Также выходить из дома можно при обращении за медицинской помощью, для поездок к месту жительства в другой регион.

Надо отметить, что формулировка «признать необходимым» означает настоятельную рекомендацию людям старше 65 и имеющим заболевания находиться дома. В сложившейся ситуации с заболеваемостью это представляется наиболее правильным решением для жителей, которые по возрасту и состоянию здоровья входят в группу риска.

В Тверской области не вводятся ограничения работы объектов общественного питания в ночное время. При этом дополнены условия их работы в текущей ситуации. Помимо действовавших ранее измерения температуры посетителей, обязательной дезинфекции столов, соблюдения социальной дистанции, теперь необходимо установить в залах обеззараживатели воздуха, а также в случае, если у посетителей нет масок, выдавать их им на входе.

В Верхневолжье в связи с пандемией коронавируса действует ряд ограничений. Приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кальянных. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте. Эти же требования касаются и водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.

Масочный режим по-прежнему обязаны соблюдать в ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей. При этом собственники организаций торговли обязаны обеспечивать на территории своих объектов соблюдение гражданами требований по использованию масок.

Массовые мероприятия, в том числе спортивные, проводятся при количестве участников не более 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем наполовину, рассадка зрителей – через одно посадочное место.

Такие же требования действуют в кинотеатрах, театрах, цирке, концертных залах, развлекательных центрах, компьютерных клубах, детских игровых комнатах.

На предприятиях и организациях ежедневно измеряют температуру сотрудников, обеспечивают дезинфекцию помещений, соблюдение социальной дистанции, использование масок, наличие санитайзеров.

Обязательная бесконтактная термометрия организована для прибывающих на железнодорожный и автовокзал «Тверь», на территорию города Кимры через железнодорожную станцию «Савелово» и города Конаково через железнодорожную станцию «Конаково ГРЭС».

Пресс-служба Правительства Тверской области