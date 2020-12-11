Около 1000 жителей Тверской области получили помощь благодаря проекту «Добрый шкаф»

В Тверской области реализуется благотворительная инициатива «Добрый шкаф». За три осенних месяца помощь была оказана порядка 1000 жителям Верхневолжья, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Центр гуманитарной помощи «Добрый шкаф» осуществляет свою деятельность в рамках проекта «Добрая Тверь» при участии Фонда Твери и поддержке Фонда президентских грантов.

Основные благотворители проекта – жители Твери. Осенью инициативу поддержали сотрудники крупных компаний региона, которые собрали вещи для многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, большую помощь проекту оказывают волонтеры, которые разбирают, сортируют и распределяют вещи.

Реализация проекта «Добрый шкаф» продолжается. На данный момент принимаются только зимние вещи. «Добрый шкаф» работает с 11:00 до 17:00 по вторникам, четвергам и пятницам по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 5.

Пресс-служба Правительства Тверской области