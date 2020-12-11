В Твери наградили лучших экспортёров Верхневолжья

В тверском центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» наградили лучших производителей-экспортёров Верхневолжья 2020 года. Объем экспорта из Тверской области ежегодно растет. Если в 2016 году он составлял 200 млн долларов, то в 2019 достиг 350 млн долларов.

Задача по увеличению несырьевого экспорта поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, у тверского региона сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров.

На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция тверских предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей, пищевой промышленности.

Победители конкурса определены в пяти номинациях. Лучшим экспортером Верхневолжья среди предприятий пищевой отрасли стало «ТД Волжский», среди торговых предприятий – «Валам». Лучшей в деревообрабатывающей отрасли стала компания «Вега», среди предприятий леспрома – ИП Черников М.В., среди инновационных и научно-технических предприятий – «Геоэлектроника сервис».

Главным призом за победу в конкурсе стал сертификат на участие в формате индивидуального стенда в международной выставке в любой стране мира.

Конкурс «Лучший экспортёр Верхневолжья» проводится в третий раз. В нем участвуют производители, которые смогли расширить свои рынки сбыта при поддержке Центра экспорта Тверской области и достигли самых высоких показателей.

«Центр поддержки экспорта Тверской области и «Мой бизнес» бесплатно организовали для нашей компании поездку в Армению на выставку, – рассказал учредитель компании по производству мебели «Вега» Василий Смирнов. – Уже в первый день мы заключили три контракта, и с этого началась наша экспортная работа. Дальше каждые два месяца – новая страна. Сейчас оборот компании в экспорте составляет более 300 млн рублей в год».

Для того чтобы тверская продукция появилась на рынках различных стран, в Центре поддержки экспорта помогают производителям расширять границы. Здесь оформляют сертификации и товарные знаки, финансируют размещение на самых популярных маркетплейсах – eBay, TMall, AliBaba. А также организуют участие в российских и зарубежных выставках.

Подробнее обо всех мерах государственной поддержки бизнеса можно узнать на сайте Мойбизнес69.рф, по телефону 8-800-200-11-69 или в центре «Мой бизнес» по адресу проспект Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области