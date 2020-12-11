Жители Тверской области могут поддержать российского представителя на конкурсе «Европейское дерево года-2021»

Жителей Тверской области приглашают принять участие в голосовании конкурса «Европейское дерево года – 2021». Российскую Федерацию на международном конкурсе будет представлять древний платан. Это дерево стало победителем Всероссийского конкурса «Российское дерево года».

Активное участие в голосовании в национальном отборочном конкурсе принимали жители тверского региона. Также от Верхневолжья на российский этап была представлена сосна обыкновенная, которая растет в деревне Судниково Кашинского городского округа. Дерево привлекает своей красотой и необычной конфигурацией - две из трёх раскидистых ветвей, отходящих от основного ствола, отсечены ударом молнии. Возраст сосны составляет 288 лет.

Наибольшее количество голосов по результатам голосования получил платан восточный, произрастающий в городе Дербенте Республики Дагестан. Его возраст 283 года, высота - 35 метров, диаметр ствола – 1 метр 76 сантиметров. Поддержать российское дерево на международном конкурсе можно будет с 1 по 28 февраля 2021 года. Более подробная информация о конкурсе, а также инструкция по правилам голосования будут размещены на сайте программы www.rosdrevo.ru.

Конкурс «Российское дерево года» проводился в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», основной целью которой является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России.

В настоящее время 20 деревьев в Тверской области включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, 8 деревьям присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».

Сегодня в Тверской области проводится системная работа по сохранению одного из главных богатств региона - лесов. В рамках национального проекта «Экология» проводятся мероприятия по лесовосстановлению.

«Леса занимают более половины территории Верхневолжья. Очень важно не только рационально распорядиться этим серьезным потенциалом для развития региона, но и сберечь лес для новых поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области