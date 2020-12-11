Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Ивановну Денисенко

20 декабря 100 лет отмечает ветеран Великой Отечественной войны, жительница Твери Анастасия Ивановна Денисенко. С вековым юбилеем Анастасию Ивановну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вам выпал непростой век, который потребовал от Вашего поколения мужества и стойкости духа, искренней преданности Отечеству. Ваш труд ради Великой Победы принес щедрые плоды, подарил свободное и благополучное будущее Вашим детям, внукам, правнукам и праправнукам, всем жителям России. Низкий поклон Вам за мирное небо над нашей Родиной», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Анастасию Ивановну в довоенные годы трудилась в лаборатории на текстильной фабрике на Пролетарке. Когда началась война, отправилась в Селижарово, где рыла окопы.

После войны продолжила работать. У Анастасии Ивановны большой трудовой стаж, на заслуженный отдых она ушла в 77 лет после работы на Тверском полиграфическом комбинате детской литературы.

У Анастасии Ивановны двое детей, трое внуков, двое правнуков и одна праправнучка.

Пресс-служба Правительства Тверской области