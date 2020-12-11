Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 305 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 28 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 412 408, в том числе за последние сутки их проведено 2563.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 19 668 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4931 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
432 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 6339
Конаковский район 1376
Ржев 1311
Вышневолоцкий городской округ 1197
Торжок 979
Кимры 937
Калининский район 806
Осташковский городской округ 508
Лихославльский район 478
Бологовский район 456
Торопецкий район 430
Нелидовский городской округ 408
Старицкий район 366
Максатихинский район 332
Кашинский городской округ 329
Бежецкий район 323
Калязинский район 263
Торжокский район 219
Зубцовский район 211
Андреапольский муниципальный округ 205
Западнодвинский муниципальный округ 203
Оленинский муниципальный округ 195
Весьегонский муниципальный округ 188
Спировский район 170
Рамешковский район 167
Ржевский район 164
Селижаровский муниципальный округ 164
Кувшиновский район 160
Кимрский район 132
Кесовогорский район 109
Фировский район 93
Краснохолмский муниципальный округ 74
ЗАТО Озёрный 72
Жарковский район 59
Лесной муниципальный округ 53
Сонковский район 48
Пеновский муниципальный округ 39
Бельский район 38
Сандовский муниципальный округ 26
Молоковский район 25
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области