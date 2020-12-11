Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 305 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 28 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 412 408, в том числе за последние сутки их проведено 2563.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 19 668 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4931 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

432 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 6339

Конаковский район 1376

Ржев 1311

Вышневолоцкий городской округ 1197

Торжок 979

Кимры 937

Калининский район 806

Осташковский городской округ 508

Лихославльский район 478

Бологовский район 456

Торопецкий район 430

Нелидовский городской округ 408

Старицкий район 366

Максатихинский район 332

Кашинский городской округ 329

Бежецкий район 323

Калязинский район 263

Торжокский район 219

Зубцовский район 211

Андреапольский муниципальный округ 205

Западнодвинский муниципальный округ 203

Оленинский муниципальный округ 195

Весьегонский муниципальный округ 188

Спировский район 170

Рамешковский район 167

Ржевский район 164

Селижаровский муниципальный округ 164

Кувшиновский район 160

Кимрский район 132

Кесовогорский район 109

Фировский район 93

Краснохолмский муниципальный округ 74

ЗАТО Озёрный 72

Жарковский район 59

Лесной муниципальный округ 53

Сонковский район 48

Пеновский муниципальный округ 39

Бельский район 38

Сандовский муниципальный округ 26

Молоковский район 25

Удомельский городской округ 16



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области