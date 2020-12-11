В школах Тверской области студенты-волонтеры провели цикл экологических уроков

Ученики 13 общеобразовательных учебных заведений Тверской области стали участниками социального проекта «Экологическое просвещение детей и молодежи в сфере обращения с отходами».

Проект реализован Тверским региональным отделением Ассоциации юристов России и был направлен на формирование экологической культуры у подрастающего поколения, формирование положительного отношения к раздельному сбору отходов, привлечение жителей региона к активному участию в реализации национального проекта «Экология».

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках проекта волонтерами были подготовлены и проведены экологические занятия в 12 общеобразовательных учреждениях Твери - гимназиях № 44, 8, 10, Академической гимназии ТвГУ, школах № 53, 34,14, 40,29,18,43,42, а также в Щербининской общеобразовательной школе.

Уроки были посвящены вопросам обращения с отходами, раздельному сбору мусору, внедрению дуальной системы сбора ТКО в регионе, соблюдению требований экологического законодательства в сфере обращения с отходами.

Пресс-служба Правительства Тверской области